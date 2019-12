Muž věku 32 let se spolu s ženou dopustili sedmi případů krádeží. Druhý muž byl s dvojicí při vloupání do obchodu.

V ulici Budovatelů vnikli do bytu a odnesli z něj šperky, peníze, telefon a další věci a zanechali po sobě škodu 132 tisíc korun. V říjnu se pokusili vloupat do bytu v ulici K. Biebla, kam se nedostali, ale v ulici M. G. Dobnera vnikli do bytu a odcizili reproduktory. V ulici Čs. armády muž rozbil okno u zaparkovaného auta, které prohledal a způsobil majiteli vozu škodu ve výši 38 tisíc korun. Na místě s ním byla obviněná.

V ulici Pod Koňským vrchem spolu vnikli do květinářství a ukradli peníze. Dvojice pak v prodejně nábytku v Mostě vstoupila za provozu do kanceláře a zmocnila se obálky s tržbou ve výši přesahující 110 tisíc korun. Prodavačka je tam vyrušila a obálku jim vzala. Po jejich odchodu však zjistila, že v ní chybí 29 tisíc korun.

Všichni tři se měli společně vloupat do jedné prodejny, kde si měli přivlastnit 50 kusů parfémů, padesátku pánských riflí, patnáct svetrů a vzali i třicet kusů plastových panenek, vše v hodnotě 129 tisíc korun. Celkem napáchali škodu za 383 000 korun. Část věcí policie zajistila.

(ls)