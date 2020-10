Důvodem měly být cigaretové nedopalky na terase této dvojice. Přisuzovali je právě sousedům. „I když ti měli být určitou dobu mimo domov,“ konstatovala policejní mluvčí Ludmila Světláková s tím, že k události došlo v létě.

Podle policie měl útočník před domem souseda chytit pod krkem, povalit na zem a poté, co ho přisedl v oblasti hrudníku, tak ho měl opakovaně pěstí udeřit do obličeje. „Následně se do konfliktu zapojila i partnerka obviněného. Do ruky si vzala drobné kamínky, takzvaný kačírek, a s ním v dlani měla muže zaťatou rukou v pěst několikrát udeřit do obličeje. Napadený muž utrpěl zranění v obličeji i na těle a došlo i k poškození zubů,“ uvedla mluvčí Světláková.

Zraněný muž vyhledal lékařské ošetření v nemocnici s následnou dobou léčení do šesti týdnů. Útočníky policejní vyšetřovatel v minulých dnech obvinil z přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví.