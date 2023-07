/VIDEO, FOTO/ Dlouhodobé týrání 22leté těhotné družky završil 28letý Daniel F. jejím shozením z šestimetrové výšky patrového domu v Litvínově. V zatím nepravomocném rozsudku dnes toto zjištění vyšetřovatelů potvrdil ústecký krajský soud, který za delikt poslal obžalovaného na deset let do vězení.

Obžalovaný i družka marně přesvědčovali soud, že vypadla z okna bez druhova zavinění | Video: Deník/Jaroslav Balvín

O tom, jak vážně zraněná žena loni 7. června byla, dnes vypovídala jedna ze svědkyň. „Když jsem jí chtěla podepřít hlavu, měla jsem ruce celé od krve,“ řekla sousedka odnaproti, která ji viděla ležet na zemi z okna a vyběhla ven jí pomoct. Dokazování u soudu komplikovaly výpovědi některých svědků, které se někdy zcela lišily od toho, jak vypovídali bezprostředně po události. Svého druha podpořila i samotná žena, která řekla, že skočila sama, když jí muž hrozil, že od ní odejde i s jejich dítětem.

Podle žalobce se ale účelově snažila pomoct obžalovanému, na něhož je citově vázaná. Navíc ji ovlivňuje jeho matka, u níž bydlí. Kromě toho, že skočila sama, žena dříve také tvrdila, že vypadla při mytí oken. Jenže jak okna, tak rámy byly špinavé a kbelík i hadr suché. „Je evidentní, že k mytí oken nemohlo dojít,“ uvedl Vladimír Stibor. Podle známých ženy byla navíc nepořádná a okna nikdy nemyla. V bytě zato uklízel muž, přinejmenším když se snažil zlikvidovat stopy po tom, že ženu z okna vystrčil.

Muže soudí za pád ženy z okna, ve hře je pokus o vraždu. Skočila jsem sama, říká

Žalobce kladl muži za vinu i domácí násilí na družce. Svědci hovořili o dlouhodobém intenzivním bití, a to i před dětmi. Muž podle Stibora také ovlivňoval svědky. Senát Daniela F. ve středu 19. července uznal vinným ve všech třech bodech obžaloby. Soud ale nakonec nepřekvalifikoval těžké ublížení na zdraví na pokus o vraždu, jak bylo dříve v úvaze. „Žena nebyla pádem bezprostředně ohrožena na životě,“ vysvětlila dříve znalkyně v oboru soudního lékařství Andrea Vlčková.

Ustanovený advokát Jiří Filípek žádal pro muže zproštění obžaloby z klíčového skutku. Podle něj se neprokázalo, že ji z okna vystrčil. „Neexistuje jediný důkaz,“ řekl obhájce a podpořil Daniela F. i v tom, že obvinění vzešlo z pomsty ženiny příbuzné. Svou nevinu hlásal i sám obžalovaný. „Já to neudělal, já bych ji v životě z okna nevyhodil. My se milujeme. Kdybych ji týral, tak by se mnou v životě nebyla,“ řekl Daniel F. „Jen jsme se hádali, ale že bych jí dával bomby nebo kopal, to ne,“ dodal k domácímu násilí.

Odvolávám, co jsem odvolala. Svědkyně couvla, soud k domácímu násilí nekončí

Naléhání Daniela F. ani jeho obhajoba ale nepomohly. Senát také neobměkčila ženina přítomnost ve veřejnosti a její lkaní v soudních lavicích. Muže, který byl v minulosti už sedmkrát trestán mimo jiné za loupež, poslali na deset let do vězení. Také musí zaplatit náklady na léčení ženy. Pojišťovna je vyčíslila zhruba na 160 tisíc korun. Dnešní rozsudek ústeckého krajského soudu ale zatím není pravomocný. Jak obžalovaný, tak i žalobce si totiž ponechali lhůtu na případné odvolání.