Bankovní úřednice obrala klienty o miliony. Nechali ji na svobodě, má splácet

To je úleva. Místo pěti let "natvrdo" dostala jen tři, soud jí je navíc podmíněně odložil na zkušební dobu pěti let. Čtvrteční verdikt Vrchního soudu v Praze potěšil 29letou Hanu Š. z Mostu, která dříve v roli úřednice teplické pobočky České spořitelny vysávala konta klientů ve starším produktivním i seniorském věku.

Bývalá bankovní úřednice Hana Š. jako obžalovaná u ústeckého krajského soudu 22. června 2021. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín