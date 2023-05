Za roční dálniční známky si od března příštího roku výrazně připlatíme. Cena celoročního kuponu se zvýší z 1500 na 2300 korun. Měsíční a desetidenní kupony naopak zlevní a přibude jednodenní dálniční známka. Vláda počítá se zdražování dálničních známek v rámci svého konsolidačního balíčku, kterým chce zvýšit příjmy do státního rozpočtu.

Za roční dálniční známku si v příštím roce připlatíme. | Foto: Shutterstock

Řidiči v České republice platí jedenáctým rokem za dálniční známky stejnou cenu. Její roční varianta stojí 1500, třicetidenní 440 a desetidenní 310 korun. Pro auta poháněná biometanem a zemním plynem platí poloviční sazba. To se však od března příštího roku změní. Vláda v rámci svého konsolidačního balíčku počítá s výrazným zdražením roční dálniční známky.

Nové ceny dálničních známek

Od 1. března 2024 zaplatí řidiči za celoroční kupon o osm stovek více, namísto 1500 korun nově 2300 korun. Pro vozidla na zemní plyn nebo biometan je cena ročního kuponu stanovena na 1150 korun. Řidiči hybridů s emisemi CO 2 do 50 g/km budou muset vytáhnou z peněženky 570 korun.

Měsíční dálniční známka bude nově stát 430 korun, namísto dnešních 440 korun. Řidiči vozidel na zemní plyn nebo biometan zaplatí 210 korun. Pro hybridy s emisemi CO 2 do 50 g/km je cena stanovena na 100 korun. Zlevní také desetidenní známka z 310 na 270 korun. U aut na zemní plyn a biometan bude měsíční známka stát 130 korun a u hybridů s emisemi CO 2 do 50 g/km 60 korun.

Novinkou od března příštího roku má být zavedení jednodenní dálniční známky. Standardní cena bude 200 korun. Pro vozidla na zemní plyn nebo biometan bude poplatek za známku 100 korun a pro hybridy s emisemi CO2 do 50 g/km 50 korun. Řidiči elektromobilů jsou od všech poplatků za dálniční známky osvobozeni.

O zdražování dálničních známek se hovoří už delší dobu. Ekonomická rada vlády navrhovala zdražení dokonce až o 100 procent. Ministr dopravy Martin Kupka to však označil za neúnosné a zdvojnásobení ceny už dříve vyloučil.

Zvýšení cen dálničních známek ministerstvo dopravy zdůvodňuje tím, že se jejich ceny roky nehýbaly a ministerstvo potřebuje investice na další rozvoj dopravní infrastruktury. Do státního rozpočtu by měly po zdražení dálničních známek přitéct stovky milionu korun navíc.

Jak zakoupit dálniční známku? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Jak a kde známku koupit

Počátkem prosince 2020 byl spuštěn e-shop pro prodej elektronických dálničních známek. Elektronickou dálniční známku pořídíte v oficiálním e-shopu webu edalnice.cz.

Další možností nákupu dálniční známky jsou prodejní místa. Mezi ně patří čerpací stanice EuroOil, pobočky České pošty a samoobslužné kiosky zejména v příhraničních oblastech. Roční e-známka má na rozdíl od dřívějších papírových kuponů klouzavou platnost, což znamená, že platí 365 dní bez ohledu na den v roce, kdy ji zakoupíte.