Celodenní jídelníček by měl splňovat:

Ve vztahu k množství: jsme sytí, ale ne přejedení.

Ve vztahu k režimu: jíme 3–5x denně, jak zrovna potřebujeme, ale neměli bychom mít hlad.

Ve vztahu ke skladbě: vybíráme ze široké nabídky potravin, abychom měli dostatek bílkovin, vhodné tuky (s převahou nenasycených mastných kyselin), vhodné sacharidy (s nižším glykemickým indexem), dostatek zeleniny a přiměřeně ovoce.

Ve vztahu ke kvalitě: nadřazujme kvalitu nad kvantitou.

A to nejdůležitější – přejeme všem čtenářům, aby jídlo bylo pro vás radostí, a ne starostí.

Snídat, nebo nesnídat? To je otázka, která pálí mnoho z nás. Přitom snídaně je podle řady odborníků tím nejdůležitějším jídlem dne.

Jak vypadá vyvážená snídaně?

Snídaně by měla tvořit přibližně dvacet procent, pokud nesvačíte, pak až třicet procent energie z celodenního příjmu. Na talíři nebo v misce by vám neměly chybět:

celozrnné obiloviny – pečivo, obilné vločky, cereálie (výrobky s co nejnižším obsahem cukru) nebo obilné kaše

bílkoviny – mléčné výrobky (jogurt, skyr, mléko, cottage, tvaroh), vejce, libová šunka

kvalitní tuky – ořechy, semínka, avokádo, máslo (v rozumném množství) nebo kvalitní margaríny

ovoce nebo zelenina

tekutiny – neslazený čaj, voda.

A dobrá rada na závěr: denně snězte půl kila zeleniny. Zdá se vám to nereálné? Není to tak těžké. Skvělé je využít mixér a připravit si například zeleninové smoothie. polévky nebo pyré. V zimě zahřeje pečená zelenina z trouby, připravit si můžete i rychlá jídla z jedné pánve. Zelenina může být součástí zapékaných jídel, rizota, lze ji přidat do karbanátků. Špízy doplňte o papriku, mrkev a cuketu. Klasikou jsou zeleninové saláty se zálivkami a na závěr můžete místo chipsů chroupat sušenou zeleninu.