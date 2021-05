Kvůli pandemii se každý třetí dospělý v republice potýká s duševním onemocněním. Takové výsledky ukázal listopadový výzkum Národního ústavu duševního zdraví. Podle odborníků přibylo zejména lidí s depresemi a vážný je také nárůst lidí s úzkostnými poruchami. „Zvláště vysoký výskyt duševních onemocnění vidíme u mladých dospělých a u lidí, kteří na tom jsou hůře ekonomicky, přišli o práci, mají minimální příjem a podobně,“ popsal po zveřejnění výzkumu zjištění doktor Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví.

Ještě v listopadu roku 2017, kdy byla pandemie koronaviru v nedohlednu, měla nějaký psychický problém pětina dospělých. Když vědci na konci první vlny, tedy na jaře 2020, výzkum zopakovali, problémy už se týkaly třetiny dospělé populace.A při posledním výzkumu v listopadu 2020 nejenže se výskyt onemocnění nezmenšil, ale podle odborníků lze hovořit o dalším zhoršení.

„Začala jsem cítit hroznou beznaděj. Špatně spím. Táta přišel o práci, takže jsme řešili hodně peníze. Taky jsem se bála o naše, protože jsou už starší. No a do toho únavné online studium. Nějak mě to semlelo. Uvažovala jsem, že si najdu nějakého psychologa, zatím jsem se ale k tomu neodhodlala,“ popsala typický průběh vysokoškolačka Pavlína.

Zdroj: Deník

Problémem je, že psychologů bylo v Česku vždy málo, dnes to je ale hodně cítit. „Kapacity klinických psychologů byly často vyčerpány již v době před pandemií. Pacienti už tehdy běžně čekali i půl roku na první vyšetření,“ shrnul Jan Bažant z Asociace klinických psychologů České republiky. I on sám zažívá nápor lidí, kteří žádají o vyšetření a které musí odmítat.

Podle brněnského psychologa Jiřího Brančíka se změnila témata, která se svými klienty řeší. „Šablonu ve smyslu teď je katastrofa a všichni budeme psychicky narušení, jsem zatím nezaznamenal. Ale je pravda, že s klienty řešíme nyní témata jako potřebu očkování apod. U starší generace pozoruji zdravý respekt z nákazy. Jde ale o zdravý přístup. Myslím si, že náš národ je psychicky mnohem zdravější, než někteří tvrdí,“ uvedl Brančík.

Otázka pro Jiřího Brančíka, psychologa z VN Brno:



Může se v nyní osamocených lidech kvůli covidu rozvinout strach z velkého množství lidí?

Myslím, že něco podobného vůbec nehrozí. Tím, jak se rozvolní opatření, pokud se tedy neobjeví něco nového, se život v mnoha oblastech vrátí k normálu. Vznik obecného strachu sdružovat se neočekávám