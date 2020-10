V Česku je podle posledních dat v nemocnicích 1898 plicních ventilátorů, kvůli epidemii covidu-19 se denně sleduje jejich volná kapacita. Zhruba v polovině října klesla pod 50 procent, aktuálně je obsazeno 52,2 procenta.

"Je nutné zdůraznit, že ventilátory jsou pro emergentní použití, že to nejsou ventilátory standardní, co jsou na odděleních, a v tomto slova smyslu by měly být používány," uvedl ve videu Prymula.

Na jaře se ve sbírce vybralo přes 12 milionů korun. Výrobce firma MICo již dříve uvedla, že za ně bylo vyrobeno 182 kusů ventilátorů. Nemocnice si o ně od minulého týdne mohou žádat prostřednictvím webu Českého vysokého učení technického (ČVUT), které se na vývoji také podílelo.

Americká certifikace

V srpnu získal český plicní ventilátor americkou certifikaci FDA EUA (Emergency Use Authorization), která má usnadnit především jejich prodej do zahraničí. Certifikace podle firmy otevřela možnosti exportu CoroVentů do Severní a Jižní Ameriky, zemí Blízkého východu či Asie.

Minulý týden ministr na dotaz ČTK řekl, že resort pořídil od začátku epidemie do nemocnic 500 nových ventilátorů. Dostaly je státní, krajské i soukromé nemocnice. Česko by mělo v nejbližších dnech obdržet i dar 100 ventilátorů od firmy BTL, které celkovou kapacitu posílí, uvedl v sobotu národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý.

Vláda v pátek schválila objednávku 500 přístrojů za 250 milionů korun. O další ventilátory Česko požádalo také prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Evropské unie.