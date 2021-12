REGISTRACE. Ode dneška mají všichni možnost si udělat předregistraci na posilující dávku. Registrace je uvolněná v den nároku na posilovací dávku. Jakmile pak bude volná kapacita OČM přijde vám PIN 2 k rezervaci konkrétního termínu. Registrujte se na https://t.co/UEQfoQ2cMn — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) November 29, 2021

Skutečnost, že není možné si udělat předběžnou registraci, v sobotu na twitteru kritizoval exministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) pak v neděli ve svém videopořadu na sociálních sítích informoval, že ode dneška se mohou registrovat k posilující dávce lidé nad 60 let a chronicky nemocní, pro které se od středy zkracuje na pět měsíců doba mezi dokončenou vakcinací a přeočkováním. Registrace pro ně podle zjištění ČTK fungovala už před nedělní půlnocí.

Hlavní hygienička Svrčinová měla pozitivní test na covid. Pracovat bude z domova

Mezi lidmi, kteří mají na očkování nebo posilující dávku nárok, systém upřednostňuje zájemce o první dávku, a to podle času registrace. Dříve to bylo podle věku, řekl ČTK mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Lukáš Trnka. Další na řadě jsou posilující dávky pro lidi nad 60 let a chronicky nemocné, potom pro všechny ostatní podle věku. Pokud se zájemce o přeočkování registruje předem, nedostane už textovou zprávu s upozorněním, že má na posilující dávku nárok, upozornil Trnka. Dříve nebo později mu ale přijde PIN 2 potřebný k rezervaci termínu.

Chystá se rozšíření kapacit

Babiš a další členové vlády i zástupci budoucí vládní koalice opakovaně vyzývají, aby se lidé nechali proti covidu naočkovat a přišli si také pro posilující dávku vakcíny. Cílem je zbrzdit šíření epidemie, která v posledním týdnu zesílila a denní přírůstky se dostaly na rekordní hodnoty nad 25 tisíc potvrzených nákaz. Vláda podle premiéra v demisi připravuje rozšiřování očkovacích kapacit.

Posilující, zpravidla třetí dávku očkování, která podle vakcinologů výrazně zvyšuje ochranu proti covidu-19, dostalo zatím v ČR přes 788 tisíc lidí. Se čtvrtečním zkrácením lhůty možného přeočkování na něj bude mít nárok zhruba 2,4 milionu lidí, což je více než třetina všech dosud očkovaných.