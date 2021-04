Podle skupiny je nezbytné zajistit maximální využití tohoto léku ve všech případech, kde je to možné. "Data ukazují, že tyto léky jsou u vhodně vybraných pacientů velmi pravděpodobně klinicky účinné, ale bohužel stále převažuje povědomí, že jsou dostupné jenom pro pár vyvolených. Pokud pacient splní indikační kritéria a preparát je k dispozici v nemocnici nebo u praktického lékaře, měl by mu být aplikován," uvedl vedoucí skupiny epidemiolog Petr Smejkal.

Podmínkou je podání experimentálního léku nejpozději sedm dní od objevení příznaků a tři dny od pozitivního testu. Stav pacienta nesmí vyžadovat hospitalizaci nebo podávání kyslíku. "Monoklonální protilátky je potřeba podat včas – u pacientů, kteří mají riziko zhoršení, ale jsou ještě v klinicky dobrém stavu. V momentě, kdy se jejich stav zhorší, je už na tento typ léčby pozdě," sdělil přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady František Duška.

Zároveň musí mít pozitivně testovaný riziko vážného průběhu nemoci covid-19, například onkologické onemocnění, cukrovka prvního typu nebo morbidní obezita. Přesné podmínky znají praktičtí lékaři, které by tito rizikoví pacienti měli po pozitivním testu kontaktovat. Podrobněji indikace popisuje skupina ve svém stanovisku.

Výhodná léčba

Lék bamlanivimab stojí přibližně 25 tisíc korun za jednu dávku, Regen-CoV asi 50 tisíc korun. "Náklady na hospitalizaci, a nebo dokonce intenzivní péči se pohybují ve výrazně vyšších hodnotách, než je cena léku," doplnil člen skupiny Jan Kulveit, výzkumník globálních rizik z Oxfordské univerzity. Podle něj by léčba těmito léky byla pro zdravotnictví výhodná i v případě, že by bylo riziko sníženo jen o polovinu. "Pokud započítáme hodnotu zachráněných životů a zdraví, tak je rozdíl dramatický,” dodal.

Bamlanivimab byl do Česka dodán ke konci února, šlo o prvních 500 dávek, poté 2500 dávek v březnu. Pacientům se dostala zhruba tisícovka. První dodávky od firmy Regeneron dorazily v úterý do Fakultní nemocnice v Motole, do konce týdne je má obdržet také Fakultní nemocnice v Brně.