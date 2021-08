Zázračný lék proti covidu z Izraele: I další fáze testů má nadějné výsledky

Bez intubace, bez ventilátoru, bez obětí. Izraelský medikament EXO-CD24 i ve druhé fázi klinického testování uspěl. Sedmdesát devět z 88 testovaných pacientů opustilo nemocniční lůžko do pěti dnů. Lék byl podán přitom středně a těžce nakaženým ve věku do 85 let. O výsledcích studie informoval The Jerusalem Post.

Laboratoř, výzkum léků. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com