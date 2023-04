/SEZNAM MÍST/ Uberte. Na téměř tisícovce míst po celé republice budou v pátek 21. dubna už od rána policisté měřit rychlost v rámci akce Speed Marathon. Seznam vytipovaných míst dávali v březnu dohromady nejen policisté, ale také obyvatelé. Hlídky budou v jednotlivých obcích i v úsecích mezi nimi.

Při Speed Marathonu se policisté tradičně zaměřují na místa, kde často dochází k překračování maximální povolené rychlosti. „Jsou to také místa, která můžou být riziková pro nejzranitelnější. Tedy v obcích, kolem škol, nemocnic, zařízeních pro seniory či nákupních center. A také místa mimo obce, která jsou riziková. Například výjezdy z účelových komunikací či příjezdové cesty k nemovitostem,“ představil akci ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

„Nepřiměřená rychlost v kombinaci s nevěnováním se řízení patří mezi nejčastější příčiny dopravních nehod. A to zejména těch, které končí tragicky nebo vážným zraněním,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková. Vybrané úseky patří mezi kritická místa, kde k vážným dopravním nehodám v minulosti už došlo.

Na výběru rizikových míst se podílela také veřejnost. Během března lidé mohli hlasovat na internetových stránkách, zároveň také lokality, kde by měli policisté měřit, navrhovat. Přišlo nakonec více než 7 600 návrhů, hlasovalo téměř 43 tisíc lidí. Odborníci nakonec vybrali 995 míst, kde se bude dodržování předpisů kontrolovat.

Podívejte se, kde ve vašem regionu budou stát policisté.



Litvínov, ul. Podkrušnohorská u Sportovní školy

Most, ul. Tvrzova, zastávka Souš

Most, ul. Pod Šibeníkem u ZUŠ

I/13 - 74,5 km (Chomutov - Most - Bílina)

I/15 - 1,2 km (Most směr Litoměřice)

I/27 - 22,0 km (Most směr Žatec)

I/27 - 26,5 km

I/27 - 27,1 km

Ústecko



D8 Lovosice – státní hranice

sil. I/63

II/248 Telnice

I/30 Sociální péče – prádelna

ul. Bělehradská pod ČBS

ul. K Chatám u Habrovického rybníku

II/528 Strážky

I/62 Roztoky

I/62 Neštědice u Mart-In

I/30 Dolní Zálezly u ČBS

II/613 Žižkova u Intercomu

I/13 Sociální péče x Mezní nad výjezdem RZS

I/62 Přístavní pod Mariánským mostem

I/13 Přestanov příjezd od Chlumce

Děčínsko



Horní Podluží – u mateřské školy

Křešice

Děčín-Březiny sil. II/262

Jílové sil. I/13

Č. Kamenice sil. I/13

Studánka sil. I/9

Rybniště

Jiříkov

Dolní Podluží – H. Podluží

Teplicko



Bílina, ul. Litoměřická

Dolní Háj, zastávka BUS směr Duchcov

silnice II/258, Duchcov, u hřbitova

Teplice, ul. Jateční

Teplice, ul. Přítkovská u SČVK

Teplice, ul. Modlanská u odbočky na hřiště

silnice II/253, Dubí-Drahůnky, Komenského nám. příjezd od Krupky

silnice I/13, Soběchleby, u viaduktu oba směry popř. u zast. BUS

Teplice - Prosetice, ul. Pražská u plynárny

Litoměřicko



II/608 Doksany

II/261 Třeboutice

II/261 Křešice ul. Pražská

II/261 Nučnice

Roudnice nad Labem, ul. Neklanova OD Tesco směr ul. Okružní

II/608 Straškov

II/118 Písty

I/15 Litoměřice, ul. Českolipská

II/247 Chotěšov

II/246 Libochovice příjezd od Duban

I/8 Velemín

I/15 obchvat Třebenic + Podsedice + Jenčice

I/15 Sulejovice u zastávek BUS

Chomutovsko



I/13 Klášterec nad Ohří

sil. č. I/13 x sil. č. II/568

sil. č. I/13 Zelená

sil. č. I/13 Chomutov

sil. č. I/13 Černovice

Chomutov, ul. Spořická

Chomutov, ul. Mostecká

Chomutov, ul. Dukelská

sil. č. III/00728 Údlice - Přečaply

sil. č. III/25124 Údlice, ul. Jirkovská

sil. č. II/251 Otvice, ul. Jirkovská

sil. Č. I/13 Písečná

Lounsko



II/246 Louny – Černčice

II/225 Lipenec

I/27 Velichov

I/27 Sýrovice

II/255 Počerady

II/250 Staňkovice

II/227 Žatec - Vol. Čechů

II/226 Podbořany - Vroutecká

kř. sil II/2508 a I/7 na 55,5km

D/7 40,5 km směr SRN

D/7 55,5 km směr Praha

úsek D/7 mezi 56 km až 78 km

úsek D/7 mezi 34,5 až 40,5 km