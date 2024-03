Znáte problémové místo ve svém okolí, kde šoféři nesundávají nohu z plynu? Chovají se tam řidiči nebezpečně? Zapojte se do výběru míst, kde by měla v Ústeckém kraji policie měřit rychlost. Chystá se totiž další ročník Speed Marathonu, akce, při které může veřejnost strážcům zákona poradit, kde postavit radary měřící rychlost.

Speed Marathon. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

"Rádi bychom znali i Váš názor. Znáte riziková místa? Víte o úseku, kde řidiči porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích. Cílem těchto preventivních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích," vyzývá veřejnost k tipování rizikových míst policejní mluvčí Hana Rubášová.

Speed Marathon, akce zaměřená právě na dodržování rychlosti, by měl letos proběhnout v dubnu. Hlasovat a dávat tipy na problémové místa je možné až do konce března. Je to možné ZDE.

Během samotné akce se pak bude měřit nejen na místech vytipovaných veřejností, ale také policisty. Například vloni se nakonec měřilo na 995 místech po celé republice, v Ústeckém kraji to bylo na zhruba devíti desítkách míst. Z veřejnosti přišlo 7600 návrhů, hlasovalo téměř 43 tisíc lidí.

"Akce Speed Marathon je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů. Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti. Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, ale i samotní občané, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne," popsala akci policejní mluvčí.