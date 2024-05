„Měla jsem nastoupit na operaci kyčle, ale dneska mi bohužel pan primář sdělil, že to není možné kvůli tomu požáru. Omluvil se. Samozřejmě je to pochopitelné, to se nedá nic dělat,“ svěřila se před nemocnicí Mostečanka o berlích, která s kufrem čekala na odvoz domů. „Už mi ale dali nový termín operace, jsou hodní,“ dodala před nástupem do osobního auta.