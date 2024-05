Mostecká nemocnice funguje po úterním požáru v omezeném provozu. Plánované operační výkony jsou prozatím pozastaveny. Krajská zdravotní doporučuje kvůli nedostupnosti některých zobrazovacích metod a analýz využít služeb okolních zdravotnických zařízení. Do běžného provozu by se mostecká nemocnice mohla vrátit už v pátek.

Požár trafostanice v mostecké nemocnici vypukl v úterý večer. | Foto: Facebook HZS ústeckého kraje

V úterý 28. května večer došlo při výpadku proudu a jeho opětovném spuštění k poruše na hlavním přívodu elektrické energie do mostecké nemocnice. To zapříčinilo požár, při němž zasahoval záchranný hasičský sbor. Na několik hodin fungovala nemocnice na záložní zdroje a to až do doby, kdy byly všechny napájecí trafostanice nahrazeny záložními mobilními zdroji.

Nemocnice v tuto chvíli běží v omezeném režimu. „Prozatím je na dva dny pozastavena plánovaná operativa. Ambulance běžně fungují, nicméně nejsou k dispozici všechny potřebné diagnostické metody,“ uvedl ředitel mostecké nemocnice Pavel Markalous a doporučil veřejnosti, aby v případě potřeby ošetření využila okolní zdravotnická zařízení.

Nemocnice v Mostě pozastavila plánované operace. Provoz zařízení omezil požár

Všechny nemocnice Krajské zdravotní jsou podle něj na zvýšený nápor pacientů připraveny, stejně tak i Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Pokud pacienti do mostecké nemocnice dorazí, budou kvůli nedostupnosti zobrazovacích metod (rentgen, CT, biochemické analýzy) přeposláni do jiných zařízení. Když pacient nebude schopen přemístit se sám, bude mu zařízen převoz.

Vedení nemocnice zdůraznilo, že se omezený provoz nijak nedotkl hospitalizovaných pacientů a dostává se jim plné zdravotní péče. Návštěvy rodinných příslušníků jsou povoleny v běžném režimu.

„Na řešení celé situace intenzivně pracujeme. V tuto chvíli předpokládáme, že již tento pátek bude nemocnice fungovat v běžném provozu,“ dodává ředitel Markalous.

