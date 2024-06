„Říkám jim, že už je to zavřené a že už to bude rok, takže jsou z toho trochu vyjevení,“ tvrdí Helena Kafková, prodavačka sousední Cukrárny Slunce. Podle ní chodili na místní poštu většinou starší lidi, kteří pak začali využívat služeb vzdálenější hlavní pošty stojící v centru Litvínova.

Kromě venkovní oranžové schránky na dopisy už nic nenasvědčuje tomu, že v přízemí dlouhého činžáku v litvínovské Osadě ještě loni fungovala pošta. Zmizelo označení pobočky a pryč je i cedule s provozní dobou. Přes zamřížované okno je ve vyklizeném prostoru vidět pračka a pár desek opřených o zeď. Na zánik pošty si lidi pomalu zvykli, i když některé to občas překvapí.

Starý žlutý nápis Pošta visí dosud na opuštěné pobočce v litvínovské ulici Valdštejnská. Do malého přízemního objektu u obchodního střediska Máj nelze přes okna se zataženými žaluziemi nahlédnout, ale za prosklenými zavřenými dveřmi je vidět prázdná přepážka číslo 2. Venku z fasády trčí držák, který tu zůstal po odejmutí poštovní schránky.

„Mně tu pošta vůbec nechybí. Platím všechno přes účet a naproti mám Alza box a Zásilkovnu,“ říká 34letá Denisa, která od zrušené pošty bydlí dvě stě metrů. Odtud je to na hlavní poštu přes půl kilometru, po chodníku z kopce. „Zatím je to v pohodě, nepocítil jsem žádné zhoršení služeb. Když sem přijdu, nebývá tu nával,“ konstatuje v poloprázdném sálu hlavní pošty kolem 11. hodiny jeden z návštěvníků.

Šedesátiletá Dana to vidí jinak. Bydlí v rodinném domku v okrajové městské části Chudeřín, v bývalé vesnici, kde dlouhá léta využívala poštovní pobočku. I ta ale loni zanikla. „Mně to vadí, protože poštu jsem měla blízko. Když jsem částečně invalidní, je pro mě jednodušší být soběstačná a zajít si někam sama, než někoho prosit, aby mě odvezl. Teď, když chci na poštu, musím to někomu říct,“ stěžuje si Dana.

Zrušená pošta v Chudeříně v Litvínově.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Vedení litvínovské radnice loni s rušením tradičních poštovních poboček nesouhlasilo kvůli obavám z front na hlavní poště a negativnímu vlivu na kvalitu života ve městě. Po zrušení tří pošt v obytné zástavbě radní žádnou petici či hromadný písemný protest od obyvatel neobdrželi. „Stížnosti jsme zaznamenali, ale nebylo jich moc. Ukázalo se, že většina lidí vyřizuje své záležitosti mimo poštu,“ sdělila místostarostka Květuše Hellmichová.

V Mostě loni zanikly tři poštovní pobočky, z toho dva uvolněné prostory se využívají jinak. Prázdná zůstává místnost v přízemí činžáku v ulici SNP, kde z pošty zbyla jen venkovní schránka. Lidi ale zaskočilo nejvíce zrušení pošty v nemocnici. Dosud je tam znát nelibost.

„Pošta tu byla důležitá. Když člověk něco potřeboval, mohl si to tady rychle vyřídit. Teď tu možnost nemáme, ale komplikace je to hlavně pro pacienty, kteří si třeba nemohou vyzvednout důchod,“ řekla na chodbě u bývalé pošty žena, která v nemocnici pracuje.

V Mostě 1. července 2023 zanikly pošty v ulici SNP, v nemocnici a v Albertu v ulici Velebudická. V Litvínově skončily pošty u Míru, v Chudeříně, v ulici Podkrušnohorská a v Záluží. Mostu zůstávají tři pošty (hlavní v ul. Moskevská, pobočka v Tesku a pobočka v Kahanu) a Litvínovu hlavní pošta na náměstí Míru a pobočka v Janově. Ke změnám ve struktuře pošt na Mostecku došlo i v letech 2013 a 2014. Nejprve skončila pošta Most 9 v Souši. Zároveň posílila pobočka v obchodním domě Tesco (delší provozní doba včetně neděle a širší nabídka služeb). Nejvíce se tyto změny dotkly lidí, kteří v Souši pobírali důchod a vyzvedávali si ho osobně přímo na poště. O rok později zanikla pošta v bloku 735. Obyvatelům velkého sídliště Sedmistovky nepomohly ani písemné protesty. Nejbližší poštu mají od té doby v Kahanu. A v roce 2014 se v bloku 11 v ulici SNP otevřela nová pošta Most 3. Původně byla v nechvalně proslulém bloku 5, kde se netopilo. Česká pošta tuto pobočku koncem roku 2012 dočasně zrušila. Lidé sepsali petici, že pobočku chtějí jinde, ale poblíž. Čekali na ni dva roky. Teď je však i tato pobočka natrvalo zavřená.

S kolegyněmi zmizelou poštu dál navštěvuje. Vybírá si tam ovoce a zeleninu, protože do uvolněných nájemních prostor se rozšířil po vybourání otvoru v příčce sousední obchůdek. „Na zboží je teď víc místa,“ sdělil prodejce.

Z poštovní pobočky v hypermarketu Albert se stala prodejna oblečení. Lidi mohou využít nejbližší poštu v Kahanu, která je mezi dvěma velkými sídlišti.

Česká pošta loni zrušila v ČR několik set poboček. „Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme,“ informoval tehdy šéf České pošty Miroslav Štěpán.

V posledních letech klesl zájem o poštovní služby na pobočkách o 40 procent. Důvodem je digitalizace a rostoucí zájem o on-line prostředí. Pro odeslání a výdej balíků mohou zákazníci využít devíti tisíc Balíkoven a samoobslužných výdejních boxů po celé zemi. Nová poštovní služba Balíkovna na adresu je od června pro registrované zákazníky levnější. Tato služba byla spuštěna loni na podzim a lze ji využít při odesílání zásilek do 15 kg.

