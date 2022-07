Vojenská ukázka zbraní, kromě RPG děti viděly útočnou pušku, pistoli nebo kulomet, byla jedním z bodů programu army tábora ve zmíněné obci na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje. Žerotín je jejich místem nepřetržitě od roku 2010, předtím se konaly jinde. „Letos jsme připravili 17. ročník tábora. Máme tady 133 dětí od 8 do 17 let věku z celé České republiky, jsme tu na čtrnáct dní,“ vysvětlila hlavní organizátorka Naďa Krejsová.

Většina dětí není na táboře poprvé. Čím déle na něj jezdí a rostou, tím se zvyšuje jejich táborová hodnost a zařazení v rotách. Ti nejmladší jsou v juniorských oddílech, pak se přesouvají do mladší a starší bojové jednotky, děti nad 14 let, které jezdí pravidelně, patří k elitní táborové složce – průzkumníkům. A starší jsou v rolích praktikantů a vedoucích. To je příklad Zdeňka Šedivého, který se tábora jako dítě poprvé zúčastnil před třinácti lety, dnes je vojákem – příslušníkem 41. mechanizovaného praporu v Žatci a na tábor jezdí jako vedoucí. „Areál tábora se považuje za základnu, děti drží denní a noční hlídky, brání ho při přepadení. Část programu je zaměřena vojensky, během dne mají děti ale i jiné aktivity. Hrají klasické táborové hry, sportují nebo se chodíme koupat do rybníka,“ přiblížil. Na tábor kromě vojáků jezdí s ukázkami hasiči, zdravotníci učí děti první pomoc, na děti čekají výlety do vojenských muzeí v Libočanech a Bezděkově u Žatce, na programu je i návštěva letiště v blízkém Panenském Týnci s ukázkou vojenského vrtulníku. „Ve čtrnácti dnech toho děti zažijí opravdu hodně, snažíme se připravit rozmanitý program,“ řekl Šedivý.

Zájem o tábor, který je jediný takto zaměřený v Ústeckém kraji, rok od roku roste. Letos museli organizátoři z kapacitních důvodů některé zájemce odmítnout.

Dvanáctiletý Jakub Petrilák z Klášterce nad Ohří je na táboře podruhé, poprvé jel loni. „Baví mě airsoft, chodím do kroužku v Jirkově. Líbí se mi na táboře střílení z airsoftových zbraní ale i další program,“ řekl. Jedenáctiletý David Kloub z Vlčí u Loun je na táboře počtvrté a je členem starší bojové jednotky. I jeho baví airsoft. „S kamarády si hrajeme u nás na vesnici na vojáky často,“ vysvětlil. Až bude dospělý, chtěl by být v armádě, nejraději u výsadkářů.

Vlastní letní tábor není jedinou aktivitou, jeho vedoucí připravují pro děti a i jejich rodiče další akce během roku. Jde třeba o různé sportovní aktivity. „Vybavení dětí na tábor je rok od roku lepší. Na druhou stranu se horší fyzická zdatnost u některých, dřív nebyl problém kilometrový běh při rozcvičce, dnes už ano,“ upozornil Zdeněk Šedivý.