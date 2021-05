Běžně zámeckými komnatami v Krásném Dvoře proudí turisté. Obdivují dechberoucí historické skvosty, hltají zajímavosti o Černínech, o památce na Podbořansku, dozvědí se třeba, že ji navštívil Goethe. Řada si jich také vzpomene na mnoho filmů a pohádek, které se tam natáčely. Smějí se při myšlence na Štěpána Šafránka v podání Pavla Kříže, který ze zámku ve filmových Básnících utíká tajnými dveřmi, při vzpomínce na jeho romantické zámecké dobrodružství s Píšťalkou, i na scénu, kdy Krásný Dvůr maluje v oblíbené české komedii legendární Rudolf Hrušínský. Nyní ale už řadu měsíců nikdo nepřišel. Kvůli koronaviru. Přesto je na zámku pořád živo.

„Chystáme pro návštěvníky, až k nám konečně budou moci, překvapení v expozici. Loni jsme upravili Velkou jídelnu, letos chceme proměnit Letní jídelnu, vznikne tam sladký salon. Návštěvníci tam uvidí i dobové ukázky, jak dříve sladkosti vypadaly,“ prozrazuje kastelánka zámku Michaela Hofmanová.

Gesty v útulném salonku naznačuje, kde se co promění, na očích je jí vidět nadšení z toho, že návštěvníci uvidí zase něco nového. Když společně procházíme zámkem, pokoje jsou nepřirozeně ztichlé, návštěvníky nepotkáváme. Je to nezvyk, památka je populárním výletním místem nejen lidí z okolí, ale z celé republiky. Vždyť si ji oblíbil třeba i režisér Dušan Klein.

Místo návštěvníků tentokrát potkáváme zaměstnance. I když je už dlouho zavřeno, pořád mají napilno, snaží se, až lidé přijdou, aby zážitek byl co nejlepší. Uklízí, ladí různé detaily, provádí drobné opravy a úpravy. Když projdeme kolem Velkého sálu, kde se konají také svatby či koncerty, nebo tam vítají občánky, vidíme, že nyní se tam renovuje podlaha.



„Od začátku května je o víkendech otevřená francouzská zahrada u zámku, která běžně není přístupná. Bude tam také pojízdná kavárnička,“ láká další novinkou k návštěvě Krásného Dvora Hofmanová.



Když procházíme jednou z honosných komnat kolem tajných dveří, vzpomenu si na Básníka Štěpána Šafránka, který tudy unikal ve slavném filmu a narazil přitom na otce Píšťalky Rudolfa Hrušínského. Ve skutečnosti ale není nic takového možné, za dveřmi je totiž obyčejná koupelna, žádný tajný únikový východ.

Dveře jsou na zámku skrývané hlavně z estetických důvodů. Také šlechta, před několika staletími, totiž chtěla, aby její obydlí bylo praktické, ale i útulné a hezké. „Za některými dveřmi byly šatny, jiné spojují místnosti, někde byly koupelny,“ přiblížila kastelánka.



To už ale pokračujeme Hudebním salonkem, nakoukneme do obrazárny, projdeme Černínskou knihovnou. Šlechta jako by tu seděla a procházela se ještě nedávno. My ale už pomalu míříme do parku, největšího v anglickém stylu u nás s řadou unikátních staveb. I tam nás čekají novinky, do parku každý den míří řada návštěvníků, je velmi oblíbeným výletním místem.



A od května tam přichystali další individuální zážitkovou hru. Těch se v poslední době odehrálo v zámeckém parku hned několik a zaznamenaly velký úspěch. Třeba ta, při které návštěvníci poznávali historii zábavnou formou s Janem Rudolfem Černínem. Nová hra se týká zvířecích obyvatel parku, jmenuje se Opravník obecně oblíbených omylů o zvířatech. „Hrát se bude celý měsíc, lidé si opět vyzvednou herní listy na bráně zámku. Má tři stanoviště, probíhá vždy v okolí nějaké stavby, ale po méně známých cestách a místech. Lidé se při hraní dozví něco ze života zvířat v parku,“ usmívá se kastelánka.

Stanoviště jsou u Panova Templu, Lusthausu a Obelisku. Protože okruhy kolem staveb jsou delší než u minulých her, mohou návštěvníci přijet hrát i několikrát.



Premiéru měla před několika dny také mobilní aplikace, která vás provede zámeckým parkem. Dozvíte se mnoho zajímavostí, bude i zábava. „Vytvořili jsme interaktivního osobního průvodce parkem. U jednotlivých zastavení vás provede hlas průvodkyně nebo přímo zakladatel parku Jan Rudolf Černín,“ představuje moderní aplikaci Michaela Hofmanová.



V aplikaci najdete odkazy na expozice v zámku, je plná fotografií, uvidíte také historická vyobrazení a plány parku, záběry z dronu. Uslyšíte i skladbu pro housle a violu, která byla složena přímo pro Jana Rudolfa Černína.

A kdy se návštěvníci podívají také přímo do zámeckých komnat? „To zatím nevíme, doufáme, že brzy, ale ještě musíme počkat,“ říká Hofmanová. Některé památky sice pomalu připravují individuální prohlídky, které v příštích týdnech pravděpodobně v kraji někde odstartují, na zámku v Krásném Dvoře to ale není možné. „Návštěvníci u nás nemohou chodit samotní. A tolik lidí, aby byl v každé místnosti někdo, prostě nemáme,“ vysvětluje kastelánka. V každé místnosti by totiž musel být některý ze zaměstnanců, aby dohlížel na prohlídky. To je reálné na více frekventovaných památkách, nebo tam, kde by lidé při prohlídce „nebloudili“. „Vyčkáme, až budou povolené alespoň malé skupinky s průvodcem. Snad to bude brzy,“ dodává Michaela Hofmanová.