Většinu svého života pracoval na šachtě, na puškaře se rekvalifikoval začátkem devadesátých let. Od té doby vyrobil nepočítaně funkčních replik pušek s křesadlovými zámky a kanónů. Dělal je pro členy historických skupin v regionu. Jako odborník také spolupracoval s ústeckým muzeem při opravě více než tři sta let staré francouzské křesadlové brokovnice anebo s chomutovskou policií, když potřebovala opravit či naopak zničit už nefunkční zbraně.

Zdroj: Deník„Ještě jsem to nezkoušel, ale počítám, že by mohl mít dostřel kilometr a půl, kdybych tam dal kuli,“ zauvažoval nad ním puškař z Háje u Radonic. „Všechny tyto kanóny jsou funkční repliky zbraní, které se používaly před dvěma sty a více lety a zároveň je v tom má fantazie. Například pražská rychlice ve skutečnosti vypadala velmi jednoduše, já udělal zdobenou hlaveň s dráčkem. Vlastně je ze šrotu, hlavičku jsem vyklepával kladivem dva týdny,“ nastínil, jak si vyhrál se zbraní, jejíž předchůdkyně se používaly už v 15. století.

