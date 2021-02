Původně ale zadrželi policisté tři podezřelé, dokonce hned v pondělí 1. února večer na Vysočině.

„Muž byl obviněn ze zločinu vraždy a dívka z provinění vraždy ve formě účastenství. Dívce za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až do výše 10 let a obviněnému do výše 20 let. Na muže policejní vyšetřovatel podal podnět k návrhu na vzetí do vazby,“ informovala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová

Nakonec se ukázalo, že dívka nebyla dcerou, jak se sousedé zavražděné seniorky domnívali, ale vnučkou a že svého přítele k vraždě v podstatě navedla. Policie ale vzhledem k věku nezletilé dívky pouze upřesnila, že nejpravděpodobnějším motivem k vraždě byly dlouhodobé rodinné problémy. Svědkové ze vchodu si mysleli, že v tom třeba byly peníze. „No každopádně vyšetřování trvalo docela dlouho, ještě večer tu policie prohledávala všechny kontejnery, asi hledali tu vražednou zbraň, nebo další důkazy,“ shodli se místní.

Vražda jednašedesátileté seniorky Krásné Březno šokovala. Hned v pondělí dopoledne, kdy ji našli v jejím panelákovém bytě v ulici Doktorky Horákové mrtvou, se vynořila řada dohadů. „Já jsem přijel z práce a vyšetřování a všechno okolo toho už bylo v plném proudu. Stalo se to ve vedlejším vchodu, oběť jsme samozřejmě vůbec neznali. Ale tady mezi lidmi koluje, že nějaká holka s klukem a snad ještě nějakým svým kamarádem měli zabít svoji mámu. Hrozné,“ líčil v úterý jeden z místních lidí, který si přál zůstat v anonymitě.

Letos je to už podruhé, co místní narazili na vyšetřovatele a koronera. Lidé z okolí Doktorky Horákové si vraždu zaměnili s náhlým úmrtím seniora v Žežické ulici, která je jen o pár metrů dál, nějakých pět až deset minut cesty pěšky. Stalo se to 24. ledna a už od sedmi hodin ráno tu stálo auto koronera.

Ostatně, nejhorší zločiny na Ústecku posledních let se staly začátkem roku. Vražda téměř celé rodiny v chatové kolonii v Českém Újezdu z 8. ledna 2018, únos a nejspíš vražda třináctileté školačky Michaely Muzikářové z 11. ledna o rok dříve, které dosud nebyly uspokojivě vysvětleny a ostatky děvčete nalezeny.