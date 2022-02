Když naposledy mluvila se svou rodinou na Ukrajině, všichni doufali, že k válce nedojde. A když už nějaký konflikt bude, zasáhne jen východ země s hranicí Ruska, kde se nacházejí separatistické republiky. „Osobně jsem nevěřila, že k něčemu takovému dojde. Nezbývá mi než věřit, že to nebude tak strašné,“ dodává Alla Želinská. Sleduje zprávy o Ukrajině, díky své znalosti jazyka i ukrajinské vysílání.

Válka začala: Rusko napadlo Ukrajinu. O letiště u Kyjeva probíhá tuhý boj

Na Ukrajině nebyla kvůli covidu už dva roky, se svou českou rodinou se tam chystala jet letos v létě. Že by její blízcí uprchli z Ukrajiny do Česka, nepovažuje v tuto chvíli za příliš pravděpodobné. „Samozřejmě jsem o tom přemýšlela, ale je to strašně těžké, domov mají tam. Navíc to je kvůli zdravotnímu stavu mé maminky zřejmě nemožné,“ vysvětluje.