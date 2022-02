Páťa hledal klacek na opékání špekáčků. Na břehu Ždírnického potoka si hrál společně s kamarády. Pak ale do rozvodněného toku spadl. Podobný případ se odehrál také na Chomutovsku. Do Podkrušnohorského přivaděče tam spadl Honzík. S kamarádem házel do vody krabice, jenže uklouzl. Jsou svědci, kteří to viděli, ani jednoho se nepodařilo z vody vytáhnout, při nešťastných náhodách oba pravděpodobně utonuli. Jenže jejich těla se nikdy nenašla, dál tak jsou mezi pohřešovanými.