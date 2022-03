„Už se mi o tom ani nechce mluvit. Ztratila jsem kamarádku a sousedy během ostřelování naší vesnice. Bojím se, že už nikdy neuvidím manžela. Do České republiky jsem se rozhodla jít raději, než do Polska, pracovala jsem tu před pěti lety a trochu to tady znám, ani česky jsem úplně nezapomněla. Lidé jsou tu milí a moc nám pomáhají,“ děkovala zhruba třicetiletá plavovláska.