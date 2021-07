Zemědělský statek bez střechy, pomlácené dětské hřiště, desítky polámaných stromů, poruchy na vedení proudu. Lbínem na Teplicku se prohnalo tornádo. Před deseti lety. Vzpomínky jsou stále živé.

Po řádění tornáda ve Lbíně. | Foto: Jana Fenclová

„Přišlo to nečekaně, byla to několikaminutová záležitost. Silný vítr, vytvořil se vír a bral vše, co mu přišlo do cesty,“ vypráví Jana Fenclová. „Náš dům to naštěstí minulo, ale okolí v tom větrném pásu ve vsi zůstalo celé poničené,“ dodává žena. Celou spoušť si nafotila, aby měla památku pro další generace. V té době se o tornádu v okrese příliš nemluvilo. Teď je to s ohledem na ničivé události na Moravě a také v části Stebna na Lounsku opět aktuální.