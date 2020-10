Sběratelská vášeň Emila Příhody, díky které vznikla třetí největší jednoznačková sbírka automobilů na světě, zlákala filmaře k natočení dokumentárního dramatu. Film s názvem Praga pana Příhody vzniká v Chomutově. Tedy ve městě, kde má v blízké budoucnosti vyrůst i muzeum této unikátní sbírky. Štáb točí v okolí Údlic, na Kamencovém jezeře a poslední klapka padne v pátek 9. října pod chomutovskou věží. V této scéně bude k vidění opancéřovaná Praga vyrobená pro Klementa Gottwalda.

„Divák se z filmu dozví, jak taková sbírka postupně od 50. let 20. století vznikala,“ nastínila Beatriz Šajmovičová z produkční společnosti Road Movies. „Několika dobovými hranými scénami budeme inscenovat příhody, které se při koupi konkrétních vozů skutečně panu Příhodovi staly. Mimo tyto hrané scény budeme natáčet skutečné stěhování sbírky z muzea ve Zbuzanech u Prahy do Chomutova, kde bude s laskavým přispěním města Chomutov a Ústeckého kraje azyl této unikátní kulturní památky,“ doplnila producentka.

Zahraje si Kamencové jezero i chomutovské náměstí

Film začala společnost připravovat před dvěma lety. Natáčení probíhá od loňského října pod vedením režiséra Juraje Šajmoviče. Dobové hrané scény jsou dotáčené právě v těchto dnech v okolí Chomutova. „Při natáčení jsme limitovaní tím, že automobily nejsou pojízdné. Nemůžeme se s nimi vydat kamkoli, takže točíme kolem Údlic, kde jsou v depozitu. Když potřebujeme mít auto v pohybu, táhneme ho na laně a inscenujeme krátkou jízdu. Pomáhá nám v tom specializovaná firma,“ nastínila Šajmovičová.

Filmaři o víkendu pracovali také u Kamencového jezera. „Vyhlédli jsme si ho, protože je úžasně upravené, točit budeme také na chomutovském náměstí. Původně to mělo být u radnice, kde je to teď ale rozkopané, takže využijeme prostor před městskou věží,“ dodala.

Filmem prochází i sám Emil Příhoda. Jeho mladá léta ztvární herec Štěpán Tuček, zahraje si v něm ale i sám 92letý majitel unikátní sbírky. „Je to průřez mým životem. Herci, kteří v něm vystupují, ještě nedosáhli mého věku, hrají mě tam strašlivě mladého. Postupně v něm stárnu a pak přichází etapa, kdy jsem starý a jsem tam osobně,“ uvedl Příhoda. Jak prozradil, práce na filmu mu dělá radost, větší námahu prý necítí. „Už neběhám rychle, ale to se ode mě neočekává, a to, co se ode mě vyžaduje, plním,“ dodal s úsměvem.

Když ale sleduje svůj příběh pod rukama filmařů, silně to na něj působí. „Jsou v tom trochu city. Ta sbírka je celý můj život. Býval jsem obyčejný kluk, který si hrál, s čím to bylo možné. Auta jsem začal sbírat od svých osmnácti a vášeň pro ně už mě neopustila,“ přiblížil.

Film má být uvedený do kin v příštím roce. Produkční společnost na jeho tvorbu vynaložila zhruba dva miliony korun, Ústecký kraj poskytl dotaci 100 tisíc a hradí převozy specializovanou firmou.

Společnost Road Movies má na svém kontě několik celovečerních filmů včetně snímků, z nichž některé posbíraly hlavní ceny na Festivalu Oty Hofmana. Točí také dokumentární cykly a reklamní spoty.