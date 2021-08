Právě v nedávno spuštěném poloprovozu CirkTech v areálu LaFarge Cement v Čížkovicích na Litoměřicku ověřují vědci z Vysoké školy chemicko-technologické metodu získávání lithia vysokoteplotní technologií, která je s ohledem na menší spotřebu vody šetrnější k životnímu prostředí a zbytky v podobě strusky se dají využít v cementářském průmyslu.

„O metodě, kterou použijeme na zpracování, ať už to bude ta klasická, nebo tato velmi slibná testována zde v Čížkovicích, rozhodneme v roce 2023 tak, abychom byli schopni najet s výrobou v roce 2025 a harmonogram se zároveň potkal s harmonogramem využití lithia při výrobě baterií, zejména do elektromobilů,“ řekl Beneš.

S těžbou a následným zpracováním lithia souvisí plánovaná výstavba české továrny na baterie do elektroaut, kam by získané lithium potřebné pro jejich výrobu putovalo. Takzvaná gigafactory by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla vyrůst v areálu elektrárny Prunéřov na Chomutovsku. Místo, kde se bude z nadrcené lithné rudy lithia cenná surovina získávat, zatím vybrané není. Podle jedné z dřívějších variant se hovořilo o Mostecku. Právě lidé pracující v současnosti v hnědouhelných dolech v těchto oblastech by v budoucnu, po ukončení těžby uhlí, mohli najít uplatnění právě při získávání či zpracování lithia.

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) uvedl, že investice, se kterou se počítá v rámci zpracování a těžby lithia, se pohybuje mezi 12 až 14 miliardami korun. „Co se týká investice do gigafactory, ta je výrazně vyšší. Řádově mezi 50 až 60 miliardami podle toho, jaký partner se toho nakonec bude účastnit. V každém případě ale už chystáme celou sadu investičních pobídek a naším cílem je projekt dotáhnout,“ sdělil Havlíček.

Firma Geomet, ve které má společnost ČEZ majoritní podíl, plánuje během dvaceti let v oblasti Cínovce vytěžit zhruba 35 milionů tun horniny, ročně by to bylo zhruba 1,7 milionu tun. Podle ředitel útvaru řízení rozvojových projektů ČEZ Pavla Čmelíka může být v případě zájmu vytěžitelná část vyšší. „Ročně počítáme s produkcí 22,5 tisíce tun hydroxidu lithného. Za těch dvacet let je to 500 tisíc tun finálního lithného produktu. Přičemž cena této sloučeniny je v současné době 14 až 15 tisíc dolarů za tunu,“ informoval Čmelík.

Samotné těžební plány na Cínovci musí předtím projít posouzením vlivu na životní prostředí, kdy Geomet musí hotovou dokumentaci doplnit o několik dalších studií.