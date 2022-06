Ničivé řádění živlů. Teplickem "protančila" supercela, která předchází tornádu

/FOTO/ Avizované rozmary počasí zaútočily v pondělí 27. června v podvečer na Teplicku plnou silou. V Teplicích padaly kroupy, vytvořila se bouřková mlha, vítr lámal stromy. Zmapovali jsme, jak dopadlo řádění větru a deště. Kde se co stalo a jak to vypadalo. Kde to dopadlo nejhůře. Podle meteorologů to mohla být supercela, ze které vznikají ničivá tornáda.

Zrychlené záběry průtrže mračen na Teplicku. | Video: Jiří Zatloukal

„Nasvědčuje tomu rotace, kterou jsem viděl při přechodu na vlastní oči. Podle předběžných údajů se jednalo o supercelu,“ zmínil v pondělí ráno teplický pracovník z krajského hydrometeorologického ústavu Radek Tomšů. Zmapovali jsme, co se na Teplicku stalo. Bouřilo už odpoledne. Vše vypuklo krátce před půl šestou. Plné ruce práce měli hasiči. Ti už během večerní průtrže mračen doprovázené silným větrem hlásili, že situace je v rámci kraje nejhorší právě na Teplicku. „Od 17:30 do 19:00 vyjely hasičské jednotky v kraji kvůli bouřce, která se přehnala přes Ústecký kraj k 33 událostem. Nejvíce na Teplicku, zaznamenáno bylo 22 událostí. Ostatní okresy maximálně po třech událostech. Nejčastěji hasiči odstraňovali spadlé stromy ze silnic a chodníků a čerpali vodu. Nejčastěji ze sklepů a zatopených částí vozovek, v několika případech z přízemí objektů. V Klapém uletěl párty stan. V Hudcově vítr opřel trampolínu o dům,“ shrnuli hasiči večerní zásahy. FOTO: Teplice v pondělí večer zatopil přívalový déšť s kroupami Po pádu stromu zůstala neprůjezdná silnice z Bystřan na Teplice. V Modlanech bouře poničila vybavení ve fotbalovém areálu, včetně velkého stanu. „Sloužil při konání kulturních akcí. Celý stan je zničený, konstrukce polámaná nebo zkroucená,“ informoval místostarosta obce Petr Hubený. „Upozorňujeme řidiče jedoucí z Drahkova do Teplic, že při sjezdu k Panoramě je celá silnice posypaná kamením, které se vymlelo z podél obrubníků stavby chodníku,“ zněl vzkaz pro řidiče na stránkách Modlan. Ten se tam objevil pár hodin poté, co obce právě na svých stránkách varovala před příchodem bouřky. Za své v Modlanech vzal strom u zastávky. Padl do potoka. Odstranili ho hasiči. Co je supercela? Supercela je bouřka, pro kterou je charakteristický výskyt mezocyklóny – rotující oblasti nízkého tlaku vzduchu uvnitř bouřkového oblaku. Supercelární bouře jsou většinou od ostatních bouřek izolované a mají mnohem delší životnost, většinou 2 až 4 hodiny, ale jsou zaznamenány případy supercel s životností i přes 10 hodin. Bouřková oblaka v případě supercel mohou dosahovat výšky až 20 km, v našich zeměpisných výškách maximálně kolem 15km. Typickým znakem supercel je odklon jejich pohybu od směru větru, který bývá patrný i na srážkovém radaru. Průběh bouřky zachytila kamera umístěná na střešní pozorovací terase teplické hvězdárny na Písečném vrchu. „Při dnešní bouřce na hvězdárně během několika minut spadlo 20 mm srážek, což je více než 10 % srážek zaznamenaných naší meteostanicí od počátku roku,“ uvedlo vedení hvězdárny k průběhu pondělního živlu v přírodě. Půlhodinová kroupová smršť uvěznila lidi v marketech. V prosetickém Penny pod střechou mezi pokladnami čekala na lepší počasí přibližně desítka lidí. Byla mezi nimi také Jaruška Klapavá. „Myslela jsem, že to ještě stihnu. Doma čeká manžel na večeři. V tomhle se ale nedá jít ven,“ řekla. Vítr mezitím rozmetal nákupní košíky po parkovišti. V ulicích města se vytvořily během přívalového deště laguny. V Krátké a Rovné ulici, zaplavená byla Bílinská ulice. Nepřetržitě zvonily telefony u hasičů, ale také u městské policie Teplice. „Bohužel vám nyní nemůžeme pomoci. Mám venku všechny hlídky. Řeší bouřku. V Bílinské ulici jsou auta pod vodou. Zkuste hasiče nebo Policii ČR, ti mají více lidí k dispozici,“ nabádal hlas z operačního střediska teplických strážníků. Ve 14 případech čerpali vodu. Nejčastěji ze sklepů a zatopených částí vozovek, v několika případech z přízemí objektů. V Klapém uletěl párty stan. V Hudcově vítr opřel trampolínu o dům. pic.twitter.com/txTrb1vAAF — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) June 27, 2022 Krizová situace se po skončení bouřky okolo sedmé hodiny večerní začala postupně uklidňovat. Naplavená voda na řadě míst opadla. Z některých sklepů u domů ale čerpadla vysávala vodu až do nočních hodin. Podobné bouřky vyvolávají vzpomínky na povodňový rok 2002. Zejména v Dubí na Teplicku, kde před 20 lety vodní živel zničil řadu domů. Deník k tomuto výročí na srpen připravuje sérii vzpomínkových článků. Pokud na tyto hrůzné dny máte své vlastní vzpomínky, napište je do redakce, na adresu petr.malek@denik.cz. Budete se tak svým příběhem podílet na unikátním projektu 20 let poté.

