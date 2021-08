„Opilý plot“ na středových svodidlech má ochránit řidiče po navýšení rychlosti.

Světelné clony instalované na svodidlech silnici Teplice - Bílina. | Foto: Deník/Petr Málek

Připomínají ploché baseballové pálky zapíchané v řadě za sebou. Mají zlepšit bezpečnost provozu a umožnit větší rychlost na silnici. Zatím ale na lidské životy prohrávají 0:3. Při silnějším větru mají co dělat, aby odolaly náporu bočních vzdušných vln. Na několika místech jsou už dokonce pokácené jako domino nebo zvlněné. Řidiči projíždějící po hlavní spojnici mezi Teplicemi a Bílinou se ptají, co je to na středových svodidlech připevněné za „zelenou“ ohavnost.