Ingrid Dvořáková uspěla v celostátní soutěži. Dobrodružná detektivní hra prověřovala finanční gramotnost školáků.

Ingrid Dvořáková z Kadaně uspěla mezi středoškoláky z celé republiky v soutěži, která prověřovala finanční gramotnost studentů. Jejich znalosti prověřila detektivní hra Tajuplná cesta. | Foto: Archiv Ingrid Dvořákové

Původně si jedete do Londýna trochu vydělat. Ale ne vše jde tak, jak má. Nemáte kde bydlet, nemáte telefon, okradou vás. Nic, co by se nemohlo stát. Musíte si sehnat výhodné bydlení, práci, postarat se o sebe, nenaletět podvodníkům a co nejlépe vycházet s penězi. Tentokrát se ale nejedná o opravdové životní příhody, ale o test, který prověřuje finanční gramotnost teenagerů, zároveň je také těmto dovednostem učí. Do britské metropole se v Tajuplné cestě vydala také Ingrid Dvořáková z Kadaně na Chomutovsku a uspěla.