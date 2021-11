Střechu odnesl vítr, do vnitřku natekla voda, fasádu a okna poničily kroupy, plot padl. Opravy domu nejsou sice ještě dokončené, dospěly alespoň do takové fáze, že se v něm dá zase bydlet. Provizorně.

„Hodně lidí nám pomohlo, za což moc děkujeme, přesto pro nás byly poslední měsíce dost psychicky náročné. Ve Stebně jsme postavili dům, chtěli jsme v něm v klidu prožít důchod. Místo toho přišlo tohle,“ říká Květuše Ratiborská. Občas se při svých slovech neubrání slzám, stejně jako její manžel. „Mysleli jsme, že jsou emoce za námi, ale nejsou,“ omlouvají se manželé původem z Mostu.

V posledních měsících bydleli u rodiny a na dalších místech, naposledy si pronajali malý domek v nedalekém Tisu u Blatna. „Stále doma nemáme kuchyňskou linku, čekáme i na další nábytek. Ale hlavní část stavebních prací máme za sebou. Na domě je nová střecha, fasáda, okna, jsou udělané vnitřky,“ popisuje Tomáš Ratiborský. Cihlový plot u domu smetla bouře, dělníci teď staví nový. Betonový. „Bude určitě pevnější. Aspoň budeme připraveni, kdyby třeba přišla s další bouří velká voda z polí,“ přemítá Ratiborský.

Když si v červnu prohlížel zkázu domu postaveného v roce 2005, myslel, že je na zbourání. Demolovat se nakonec nemusel, statika zůstala v pořádku. Odhadce vyčíslil škodu na více než pět milionů korun.

Finanční pomoc přišla z několika zdrojů, zda bude dostatečná, Ratiborský v tuto chvíli neví. „Pojišťovna nám hradí škodu průběžně, ještě to není uzavřené. Až to bude, požádám případně o státní pomoc,“ vysvětluje.

K velmi postiženým patřil ve Stebně také dům rodiny Jaroslava Petráně. Ani Petráňovi nemají zdaleka hotovo. „Střechu na domě máme opravenou, zbývá opravit fasádu, která je poničená od krup. Do domu zateklo, část sádrokartonů budeme muset nejspíš zbourat a postavit znova. Zatím jsme na to neměli čas,“ líčí Petráň. Spíš než peníze ho trápí nedostatek řemeslníků a stavebního materiálu. „Měl jsem domluveného tesaře na krovy hospodářské budovy, přišel o dodávku dřeva, takže musíme se střechou čekat. Objekt máme zabezpečený plachtami, snad to na jaře všechno dokončíme,“ doufá.

Peníze na opravy obdržel z pojistky domu, od různých nadací, místního okrašlovacího spolku, Ústeckého kraje, pomohl mu také zaměstnavatel – pracuje jako hasič na letišti v Karlových Varech. Požádal o příspěvek také město Kryry, které na pomoc spádovému Stebnu vyhlásilo sbírku. „Ještě není ukončená, trvat bude do konce roku 2022. Zatím se vybralo přes dvacet milionů korun. Peníze by ze sedmdesáti procent měly směřovat do obnovy obecního majetku, ze třiceti procent na pomoc místním lidem. Zatím jsme vyřídili čtyři jejich žádosti, poslali jim přes půl milionu,“ přibližuje kryrský starosta Miroslav Brda.

Pokud by se ukázalo, že lidé peněz potřebují víc, podle jeho slov se poměr jejich rozdělení ze sbírky změní. „Ale i škody na obecním majetku ve Stebně jsou velké. Poničená byla zeleň, komunikace, komunitní centrum, zřítila se hřbitovní zeď. U vesnice padlo dva tisíce kubíků dřevní hmoty, městské lesy bude třeba obnovit. Vysázet nové stromy,“ říká starosta.

Finanční pomoc mnoha dárců z celé republiky do Stebna směřovala také přes Okrašlovací spolek Stebno 2020. Na jeho transparentním účtu se shromáždilo pět milionů korun, k lidem už šly tři miliony.

Opravy škod po červnové ničivé bouři zvané downburst nejsou ve Stebně ani zdaleka u konce. I když mají domy nové střechy, uvnitř mnohých se stále pracuje. Několik hospodářských budov je stále zakryto plachtami, některé jsou viditelně poškozené. Trosky dalších jejich majitelé zbourali. Nestojí třeba stodola u potoka, jejíž fotografie se stala ikonickým snímkem následků bouře ve Stebně. Na místě leží hromada suti.

Kde ještě opravy nezačaly, je místní kostel. Ve špatném stavu byl delší dobu, bouře jeho stav ještě zhoršila. Z části střechy odnesla krytinu, díry jsou doteď jen provizorně zakryté. „Dlouho jsme nemohli sehnat firmu, která by střechu opravila. To se nám konečně povedlo, práce začnou na přelomu roku. Opraví se komplet střecha na celém kostele, na lodi i věži. Vyjde to na více než dva miliony korun,“ popisuje Richard Polák, kněz Římskokatolické farnosti Kralovice, pod kterou Stebno spadá. V brzké době se počítá také s odvodněním kostela, aby jeho zdi nevlhly. Jeho celková obnova potrvá delší dobu, stejně tak jako celého Stebna.