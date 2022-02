Dopis ze Zakarpatí.Zdroj: Nadační fond Cesta proti bolestiProsbu adresovala Zakarpatská krajská státní správa Nadačnímu fondu Cesta proti bolesti, který dal následně věci do pohybu. „V souvislosti s vyhlášením stanného práva na Ukrajině vás jménem regionální státní správy žádáme o zvážení poskytnutí nezbytné humanitární pomoci armádě a zajištění ubytování a stravování pro osoby přijíždějící do Zakarpatské oblasti,“ napsal Oleksandr Bilak.

Seznam, který připojil, je dlouhý. Obsahuje například skládací lehátka, lékárničky, benzinové generátory, biotoalety, balenou vodu a mnohé další v kusech od stovek po desítky tisíc či v tunách. Z nich organizátoři a koordinátoři sbírky vybrali jen některé věci.

„Přiložený seznam potřebného vybavení byl pochopitelně nad naše síly,“ zdůvodnil člen správní rady nadačního fondu Bedřich Fryč. „Přestože je víkend, nezávahali ale ani na chvíli jak oslovení představitelé měst Chomutov a Jirkov, tak Ústeckého kraje, a okamžitě byla zahájena jednání o konkrétní formě podpory,“ dodal.

Pomoc na svou pěst: Tepličané vyjeli pro Ukrajince, pořádají i materiální sbírku

V Jirkově pro sbírku uvolní garáže vedle městského úřadu, v Chomutově poslouží velký sklad zooparku. Dárci ho najdou za správní budovou. Vjezd bude možný branou z Přemyslovy ulice, hned za ní je potřeba odbočit vpravo. Oba sklady budou otevřené od 9 do 18 hodin, a to do odvolání.

Lidé by měli nosit skutečně jen věci na seznamu. „Nechceme posílat kamionem stovky kilometrů něco, co se dá koupit kousek za hranicemi. Proto žádáme všechny, aby do skladů nosili opravdu jen to, co jsme s koordinátory domluvili,“ prosí náměstek chomutovského primátora David Dinda.

Chomutov už založil také sbírkový účet na pomoc Ukrajině. Finanční dary je možné posílat na konto 123-5435900297/0100. Je transparentní.

Dobrovolníci budou místě přijímat:



• Spacáky, teplé deky, matrace a další vybavení na přespání.

• Hygienické potřeby (pleny, vložky, mycí potřeby apod.)

• Trvanlivé potraviny (konzervy, instantní jídla)

• Baterky, baterie a pevné pláštěnky