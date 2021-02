Obžaloba detailně popisující otřesné týrání malého chlapce znovu zazněla před trestním senátem. V pondělí 15. února před Krajským soudem v Ústí nad Labem stanula 21letá matka Marečka z Loun. Ani ne tříletého chlapce předloni utýral otčím Josef Kuča. Rodačce z Prahy Simoně T. žalobci vytýkali, že mučení v bytě jen přihlížela. Chlapci dostatečně nepomohla ani na hraně smrti.

Od soudu si odnesla 8,5letý trest. Dokazování ani neprobíhalo, žena přistoupila na dohodu o vině a trestu. Spolubydlící odešel od soudu s podmínkou za to, že věc včas neoznámil. Rozsudky jsou pravomocné, oba dva obžalovaní i státní zástupce se na místě vzdali možnosti odvolání.

Okresní soud v Lounech ženě původně navrhoval nejvýš pět let za přečin ohrožování výchovy dítěte. S právní kvalifikací ale nesouzněl Vrchní soud, který loni poslal na 22 let do vězení tehdy 22letého Kuču. Ten tam záhy spáchal sebevraždu. V usnesení senát upozorňoval, že se žena dopustila spíše zvlášť závažného zločinu týrání svěřené osoby, případně zvlášť závažného zločinu závažného ublížení na zdraví. Obžalovaná, která se z Loun přestěhovala zpátky do Prahy, se nakonec v pondělí přímo u soudu dohodla se státním zástupcem o vině a nepodmíněném trestu 8,5 roku.

Před senátem a novináři mlčela a ani rozsudek nekomentovala. V lednu se ale soudu písemně vyjádřila tak, že souhlasí s popisem skutků popsaných obžalobou, cítí se být vinna a lituje. Přiznala, že v posledních týdnech života svého syna jako matka selhala. „Ale nebylo to úmyslné. Dnes vím, že jsem podcenila závažnost situace. Všechno si vyčítám, Marečka jsem milovala. Strašně mi chybí a chybět bude do konce život,“ popsala.

Když si uvědomila, co se stalo, chtěla si prý sáhnout na život. Ženě se i teď všechno v noci vrací, vůbec nechápe, že vše trpěla, a má na sebe vztek.

Obydlí, kde k děsuplnému týrání docházelo, Simona T. sdílela nejen s Kučou, ale ještě s tehdejším spolubydlícím, 25letým rodákem z Mostu Michalem H. Ten si v pondělí za nepřekažení trestného činu odnesl souhrnný trest dva roky podmíněně odložené na tři roky. A to za to, že byl opakovaně přítomen bití chlapce, zločinnému jednání ale nijak nezabránil ani čin neoznámil státnímu zástupci či policii. Muž s trvalým pobytem na lounském městském úřadu byl už předtím v podmínce za krádeže pytlů omítky v areálu bývalé lounské nemocnice a potravin v supermarketu.

Hrůzný případ

Kuča bil, kousal, pálil či sprchoval ledovkou Marečka týdny. Poslední brutální útok z 15. února 2019 už chlapec nevydržel a zemřel. Matku odsoudili za to, že od Vánoc 2018 do 15. února 2019 řádně nezajišťovala péči o syna. Umožnila ho druhovi fyzicky trestat i za její přítomnosti a téměř každý den. „Opakovaně ho bil nepřiměřenou intenzitou, údery nejméně otevřenou dlaní a dřevěnou vařečkou po celém těle včetně hlavy a obličeje,“ popsal státní zástupce Vladimír Jan s tím, že muž tak chlapci způsobil četná zranění. Ženě kladla obžaloba za vinu i to, že chlapci neumožňovala kontakt s blízkými osobami, nevycházela s ním z bytu, ponechávala ho zde zavřeného. Lékařské ošetření ale nevyhledala, sama pak způsobená zranění ošetřovala nedostatečně pouze dezinfekcí a náplastmi.