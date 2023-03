Odvolání se vyplatilo třicetiletému muži z Litoměřicka. Vrchní soud mu v tomto týdnu o rok snížil trest za znásilnění nezletilého, který muž dostal od krajského soudu. A také o polovinu náhradu nemajetkové újmy, kterou musí zaplatit matce chlapce.

Muž z Litoměřicka u soudu kvůli znásilnění. Archivní foto | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

V kauze padlo nepravomocné rozhodnutí letos v lednu, ústecký senát muže odsoudil k 11 letům vězení. A to za to, že chtěl loni 20. března přímo v Litoměřicích po dvou chlapcích pod 15 let ukázat přirození za tisíc korun. A hlavně za to, že potom u města ve svém SUV znásilnil dalšího hocha, kterému nebylo ani 10 let.

Krajský soud také ve věci přiznal náhradu škody matce poškozeného ve výši 400 tisíc.

Za znásilnění hocha v autě u Litoměřic dostal muž 11 let. Na místě se odvolal

Snížení trestu v této kauze Deníku ve čtvrtek 23. března potvrdil pražský Vrchní soud. „Senát rozhodl tak, že z podnětu odvolání obžalovaného napadený rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o trestu a náhradě majetkové a nemajetkové újmy zrušil. A znovu rozhodl tak, že se obžalovaný odsuzuje k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 10 let. Pro výkon tohoto trestu se zařazuje do věznice se zvýšenou ostrahou,“ uvedla mluvčí soudu Kateřina Kolářová s tím, že obžalovaný musí nahradit poškozenému za prožité duševní útrapy nemajetkovou škodu ve výši 200 tisíc.

Rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné, lze proti němu podat pouze dovolání, které ale nemá odkladný účinek.