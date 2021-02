Amsterdam, řecké pláže, Londýn, Šumava nebo Karlštejn. Tam všude se podívali klienti Seniorcentra Pohoda Dubí. I když jsou hranice zavřené, cestování skoro nemožné a senioři jsou kvůli koronavirové pandemii „uvězněni“ v domovech, na výlety se vydali prostřednictvím virtuální reality.

Stačilo nasadit brýle, které ji promítají. Do domova v Dubí je zapůjčil projekt Kaleido. „Moc pěkný zážitek. Klientům, kteří výlety vyzkoušeli, se to moc líbilo. Byl to pro ně úžasný prožitek. Zlepšilo jim to náladu, vykouzlilo úsměvy na tváři. A to pomohlo i v této covidové době,“ zhodnotila několikaměsíční zkušenost s virtuální realitou sociální pracovnice zařízení Pavla Šulcová. „Máme tu i pána, který dříve hodně cestoval. Byl nadšený, vzpomínal,“ doplnila.

Babičky a dědečkové se mohli vydat na pláže, do světových metropolí, například do Londýna, Říma či Amsterdamu, po českých památkách nebo do přírody. „Zkoušeli jsme úplně všechno,“ popsala Šulcová. Klienty domovů podle průzkumu nejvíce zajímají výlety po Česku, například do lesů na Šumavu nebo návštěva Karlštejna či Českého Krumlova.

Projekt Kaleido zapůjčil bezplatně speciální brýle pro virtuální realitu a programy s výlety do desítek domovů pro seniory po celé republice. Odborníci poté vyhodnocovali zpětnou vazbu od klientů. Podle výsledků čtyřměsíční studie měly virtuální zážitky u seniorů, kteří si brýle nasadili, výborné ohlasy. „Až 85 % seniorů je hodnotilo mimořádně pozitivně. Výlety je dokážou vytrhnout z jejich každodenní rutiny a přináší jim množství nových podnětů. Senioři se pak často rozpovídají, nebo se rozpomínají na minulost. Když je virtuální realita šitá na míru jejich potřebám, má potenciál zpomalit nástup demence,“ hodnotil autor projektu Kaleido Marek Háša.

Za nápadem stojí mladí čeští tvůrci virtuálních zážitků. Projekt dosud vyzkoušeli už ve více než šedesátce zařízení po celé republice. „Líbil se mi celkový vzhled Českého Krumlova, návštěva zámku, je to úžasné výletní místo,“ chválila výlet například paní Anna z libereckého domova.

Kaleido chce speciální brýle pro virtuální realitu do domovů nabízet dál, chystá také nové procházky, například po italském pobřeží nebo po pražských muzeích. V přípravě jsou také jazykové mutace například do angličtiny nebo němčiny.

Zážitky jsou podle tvůrců projektu „šité na míru“ seniorům, přizpůsobeny jejich potřebám, mají je zaujmout i přesto, že se s takovými technologiemi ještě nesetkali. A zpestřit jejich život, například právě v „covidové době“. Virtuální realita má stimulovat mozkovou činnost, přispívat k dobré náladě, má pomáhat i s tréninkem mozku a aktivovat vzpomínky. Odborníci však upozorňují, že virtuální realita není vhodná pro všechny. Pro některé seniory může být totiž náročná na pozornost, mohou mít obavy z něčeho nového, nasazování brýlí nebo z moderních technologií.

Projekt byl dobrovolný, kdo měl zájem, mohl cestovat a zapojit se. „Kdo chtěl, tak si to vyzkoušel. A líbilo se. Ti, kdo využívali, tak byli spokojení, užili si to,“ potvrdila Pavla Šulcová.