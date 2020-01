Středočeskou policii reprezentoval její ředitel Václav Kučera, nechyběli však ani první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek a náměstek ředitele pražské policie pro vnější službu Petr Matějček.

Zlodějské nájezdy zřejmě ustaly

Série vloupaček, k nimž docházelo zvláště v podvečerních hodinách a během večera (kdy byli obyvatelé mimo dům) a jejich počet se vyšplhal do desítek, trápila především lidi žijící kolem pomezí Prahy-západ a Prahy-východ během podzimu i na sklonku loňského roku. Nyní v lednu se zdá, že zlodějské nájezdy ustaly. Původně to však vypadalo, že rejdy prozatím neznámých pachatelů snad nezastaví nic; nepomáhaly posílené hlídky policistů a strážníků ani další, naopak záměrně mnohem méně viditelná opatření policie. Do střežení okolí svých bydlišť se dokonce zapojovali i samotní občané (a lidé v Osnici si najali i bezpečností agenturu). Maskovaní zloději, jdoucí především po penězích a špercích, tedy po kořisti, kterou lze snadno odnést, se zaměřili zvláště na oblasti Jesenice s okolím a Průhonice, více postiženy dále byly Sulice, Mirošovice, Psáry a Říčansko.

Nejviditelnějším centrem nespokojenosti se stala právě Jesenice na Praze-západ, kde se opakovaně uskutečnila setkání s občany i schůzka představitelů radnic. Z ní vzešel otevřený dopis tamějšího starosty Pavla Smutného (za STAN) ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD), podepsaný i dalšími 52 kolegy z obcí v okolí. Podle Smutného jsou řešením tíživé situace v regionu jihovýchodně od Prahy neprodlená opatření směřující k vyřešení nedostatku policistů v této oblasti. Což prý znamená nabídnout i dostatečně atraktivní odměnu schopnou konkurovat pražským mzdám v jiných oborech.

Jesenická výzva

Jesenický starosta Smutný také za podpory kolegů ze sousedství přišel s peticí nazývanou Jesenická výzva, jejíž archy jsou aktuálně například na radnici či ve školách a školkách, ale lze se k ní připojit také elektronicky na webu. Vybízí vedení kraje i ministerstvo vnitra, aby „neprodleně konaly ve věci potlačení výrazného nárůstu trestné činnosti v obcích v zázemí hlavního města Prahy“. Dalšími požadavky jsou urychlená náprava podstavu policistů v celém kraji – a v širším okolí Prahy, kde se neustále zvyšuje počet obyvatel, pak „systémové řešení počtu policistů a policejních služeben“. Deník však ve středočeských politických kruzích zaslechl i ohlasy, že jestliže jsou jako hlavní organizátoři petice podepsáni vedle starosty Smutného také starostka Mnichovic Petra Pecková a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik, lze to vnímat i jako poselství STAN v souvislosti s blížícími se krajskými volbami.

Návrh novely trestního zákoníku?

O situaci v oblasti majetkové trestné činnosti kolem Prahy se zajímají i další politici. Aktivně vystoupil třeba senátor Zdeněk Hraba (rovněž STAN). Ten již v souvislosti s řáděním gangu oznámil, že nejen chce k tomuto tématu rozproudit parlamentní debatu, ale přímo chystá návrh novely trestního zákoníku, která by měla posílit práva obyvatel při efektivní obraně proti pachatelům trestných činů. Trvá na tom, že musí platit „můj dům – můj hrad“, přičemž zákon bude stát na straně občanů bránících svůj domov, sebe a své blízké, což podle něj může působit jako účinná prevence. „V současnosti mají lupiči domnělý pocit beztrestnosti nejen proto, že je složité pro policii tyto lupiče dopadnout, ale i kvůli tomu, že občan nemá nyní efektivní zákonnou možnost obrany svého domova,“ uvedl Hraba. S inspirací v zahraničí si představuje legalizaci použití zbraně na obranu života, zdraví nebo majetku ve vlastním obydlí, kde neoprávněně pobývá pachatel – a to i v situaci, kdy se nejedná o nutnou obranu. Stejně jako počítá s mírnějším postupem vůči těm, kteří to ve stresu s nutnou obranou přeženou.