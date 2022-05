Sběratelská kolekce ukazuje různé typy vozidel, ať už jde o osobní, veteránské, sportovní, policejní, hasičské, nákladní a taxi v měřítku 1:64. Obsahuje i modely aut známé z filmů. „Například filmové auto Jamese Bonda, vůz z Krotitelů duchů nebo mustanga, kterého měl Brian v seriálu Beverly Hills 90210,“ upozornil sběratel na zajímavosti.

Výstava stojí především na kovových modelech Matchbox, doplněných funkční autodráhou stejné značky z roku 1978. „Strašně jsem po ní prahl. Udělaná je tak šikovně, že je na ní možné jezdit veškerými autíčky, která Matchbox vyrobil. Stačí jim zespodu napíchnout malý špendlík a drží v pružině autodráhy,“ prozradil sběratel.

K vidění jsou také autíčka konkurenčních Hot Wheels, což jsou americké „angličáky“, které jsou nejen pěkné na pohled, ale hodí se i pro strmé sjezdy, skoky a rychlostní testy. Nejvíc si ovšem sběratel cení kolekce závodních speciálů NASCAR, kterou shromažďoval dlouhých čtrnáct let. „To je pro mě srdcová záležitost,“ zdůraznil Fiala. „Do dnešního dne jsem v České republice jediný, kdo má celou sérii. Všechno to jsou americká auta, která vůbec nešla na evropský trh,“ doplnil.

Se sběratelstvím Jiří Fiala začal už v pěti letech. Tehdy dostal vitrínu s více než stovkou angličáků po tátovi. Postupně si dokupoval další. „Kdykoli jsem dostal nějaké peníze, šel jsem si do Tuzexu pro autíčko. To byla má priorita,“ zmínil. Vášeň ho na čas opustila v době dospívání. Protože je ze závodnické rodiny - rallye jezdil otec i bratr a on sám se účastnil závodů do vrchu, modely na hraní na čas uvolnily místo skutečným strojům.

„Ke sběratelství jsem se vrátil, když mi bylo 28 let a fest jsem se do toho obul. Byl jsem schopný utratit i sto tisíc korun za autíčka ročně,“ prozradil. „Bylo to zrovna v době finanční krize a do toho se nám narodila dcera. Byl jsem ale raději ochotný držet dietu, abych na ta autíčka měl,“ doplnil s úsměvem.

Nové úlovky sháněl různě přes inzerci. Kolekci postupně rozšířil tak, že zabírá pět vitrín a dvě velké skříně v jeho obývacím pokoji, další angličáky má v kuchyni a dostatek místa nacházejí na půdě u rodičů. Angličáky svého majitele nabíjejí novou energií, pracuje totiž jako řidič kamionu. „Když se vracím vyhořelý, je to pro mě takový restart. Přehrabuji se v nich a předělávám je. To mě těší,“ doplnil.

Výstava autíček je jeho první. V Galerii Jirkov bude otevřená do 9. července.