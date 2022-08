Pohyb návštěvníků je ale omezený pouze na značené cesty. „Největší atrakce jako Pravčická brána a soutěsky Kamenice zůstávají bohužel stále uzavřené z důvodu extrémního požárního nebezpečí. Na celém území národního parku platí zároveň zákaz vstupu v nočních hodinách (od 21 hod. do 6 hod.),“ informuje park návštěvníky. Takto nastavený režim zůstane platný minimálně do konce prázdnin.

Noční zákaz vstupu, přes den jen po stezkách. V parku platí nová pravidla

Na Šaunštejn se dá vystoupat značenou cestou z Vysoké Lípy, která je aktuálně poslední vsí přístupnou veřejnosti autem po silnici od Jetřichovic směrem k Mezní Louce. Parkoviště tam bylo v sobotu dopoledne zaplněné. Turisté byli zvědaví, jak to na loupežnickém hrádku vypadá. Je totiž po rekonstrukci. Devastující požár se k němu od Hřenska naštěstí nedostal. Po cestě ani nepoznáte, že by někde hořelo.

Pravdou je, že přístupová cesta k vrcholu Šaunštejnu není pro každého. Rozhodně není pro ty, kdo trpí klaustrofobií nebo úzkostí z výšek. Ti, kteří tam vyrazí, by měli počítat s tím, že polezou po svislých žebřících, aby se dostali na vyhlídkové plošiny. A to samé cestou zpět dolů. Se psy ani nepočítejte, že byste se tam dostali. „Proto radím všem, kterých se zmocní pochybnosti už na prvním žebříku z turistické cesty, že by si měli možná touhu vylézt nahoru rozmyslet,“ říkal hned po zprovoznění hradu po rekonstrukci na jaře mluvčí národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Žebříky jsou stabilní a nové.

V sobotu dopoledne si na Šaunštejn vyšlápl manželský pár z Prahy. Jakuba s Alenou jsme zastihli zrovna ve skalních průrvách, kudy vedou žebříky k vrcholové plošině. Slézali už dolu. Výhled pěkný, ta cesta nahoru je ale náročná. Dolu už to jde snadněji. Byla jsem tu jako dítě a takové pěkné zabezpečení přístupu tady nebylo. Je vidět, že se tu o to starají. Naštěstí jim to teď neshořelo," říkala návštěvnice z hlavního města. S manželem přijeli pouze na jeden den. V plánu měli ještě nedaleké Jetřichovice a tamní dostupné vyhlídky.

Úleva, objetí i starosti. Lidé z Mezné se po třech týdnech vrátili domů

„Loupežák“ stojí v lokalitě, která bylo kvůli požáru a jeho následné likvidaci v minulých týdnech uzavřená. Teď už se k něm ale dostanete, stejně jako například do Dolského mlýnu. V souvislosti v rozsáhlým požárem lesa v oblasti Hřenska, který v NP České Švýcarsko propukl v posledním červencovém týdnu, nadále nejsou dostupné turistické cíle a trasy v oblasti Hřenska, Mezní Louky a Mezné. Pro pořádek uvádíme v přehledu, kam se dá a kam ne. Takto to na svých stránkách uvádí správa národního parku:

Dostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko

• zeleně značená trasa Janov - Hřensko

• žlutě značená trasa Janov - Hájenky - Růžová

• Dolský mlýn a všechny značené trasy v jeho okolí

• Růžovský vrch a všechny zančené trasy v jeho okolí

• modře značená trasa Vysoký most - Zámeček u Vysoké Lípy - Vysoká Lípa

• Šaunštejn

• Česká silnice

• Zadní Jetřichovice

• Jankova cesta (zeleně značená k Panenské jedli)

• Panenská jedle

• Na Tokání - všechny značené turistické trasy

• Táborový důl

• všechny Jetřichovické vyhlídky (Mariina vyhlídka, Vilemínina stěna, Rudolfův kámen)

• červeně značená trasa Česká silnice - skalní kaple Kny - Pohovka

• skalní hrádek Falkenštejn

• modře značená trasa Na Tokání - Rynartice

• Úzké schody - U Eustacha - Doubice

• Zadní Doubice

• Kyjovské údolí

• Kyjovský hrádek

• Klenotnice

• Turistický most

• Brtnický hrádek (pouze ze směru Brtníky)

Nedostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko

• Pravčická brána

• Soutěsky Kamenice (Edmundova a Divoká soutěska)

• Soorgrund

• Mlýnská cesta (cyklisté i pěší)

• Gabrielina stezka

• Hájenky - Mezní můstek - Mezná

• Malá Pravčická brána

• Větrovec

• Hluboký důl (cyklisté i pěší)