Dětský Vánoční deník aneb Články našich dětí. A také pár slov o nichZdroj: DeníkRenčo, jak se díváš na právě končící rok 2021?

Myslím si, že pro všechny to byl jeden z nejtěžších roků, co jsme kdy zažili. Byli jsme zavření doma a nikdo nevěděl, co se bude dít. Mladí lidé začali trávit více času na digitálních technologiích a tím pádem i na sociálních sítích. Což přispělo k tomu, že mnoho z nich začalo mít problémy se sebevědomím. Tento rok byl ale i inspirující. Díky času strávenému doma jsem měla možnost věnovat se různým činnostem.

Pro mnoho lidí je velmi těžké smířit se s tím, co se děje. Co pro tebe tato covidová doba představuje?

Je to přesně ta situace, o které si myslíš, že se nemůže stát. Přirovnala bych to ke sci-fi filmu.

Naše třída v době covidové pandemie, i takový byl můj letošní rok

Ovlivnilo to tvůj čas i pozitivně? Třeba co se týká nových aktivit? Rozhodně ano, například jsem začala tvořit nový obsah na mém instagramu, kde se věnuji sebevědomí, sebelásce a motivaci ostatních. Na můj profil přidávám fotky a videa, kde ukazuji rozdíly mezi reálným životem a sociálními sítěmi. Moje tvorba je určena převážně pro mládež v mém věku, která na sociálních sítích tráví nejvíce času. Tím dochází k tomu, že jim klesá sebevědomí, když vidí „perfektní“ lidi a životy. Jak už jsem zmínila, na mém profilu naleznete i motivační citáty, které mají ukázat, že i po velké bouři vysvitne slunce.

Jaké je tvé největší vánoční přání?

Jako každý rok přeji si i tento, aby byli všichni zdraví a šťastní.

Přemýšlela jsi, jak by sis přála, aby vypadal tvůj rok 2022?

Ano, přemýšlela jsem o tom. Chtěla bych, aby můj rok 2022 byl plný nových zážitků s mojí rodinou, přáteli a naplněn mojí duševní pohodou.

Rozhovor vedla Tereza Dlouhá, Žatec, 16 let