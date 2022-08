Zdroj: DeníkZaložili jste firmu, která se zabývá komiksy, wargamingem, deskovkami… Jak vás to napadlo zrovna tady v Ústí? Co vlastně všechno děláte? S kamarády Dmitrim Harkushou a Jiřím Černým jsme všichni nadšenci do komiksů, sci-fi, fantasy, sošek, wargamingu, deskových her. No a stejně jako každý podobný fanoušek jsme snili o tom mít něco vlastního a často jsme o tom mluvili. Jednoho dne přišla moje manželka s tím, ať navrhnu klukům, že si tedy vlastní obchod otevřeme. Slovo dalo slovo a o pár měsíců příprav a zařizování později otevíráme 1. srpna webové stránky a kamennou prodejnu.

Co z vás dělá něco víc než obchůdek?

Budeme fungovat úplně odlišně oproti jiným standardním obchodům s podobnou tématikou. Samozřejmě, že budeme prodávat komiksy, knihy, sošky, figurky a další věci, ale zároveň budeme provozovat i takzvanou hernu na deskové hry a wargaming. Zákazníci si to mohou vyzkoušet u nás na prodejně, navíc budeme pořádat i turnaje, akce, přednášky, nejen v deskových hrách a wargamingu, hlavně Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000 a podobně. Každou středu bude probíhat kroužek roleplayingových her Dungeons and Dragons, Dračí doupě a další. Máme rozplánované akce na každý den v týdnu a každý se může účastnit. Pro členy klubu bude vstupné zdarma, pro nečleny je jednorázové vstupné 50 korun. Dále budeme fungovat i trochu jako bazarový obchod, prostě od zákazníků vykoupíme jejich použité zboží a dáme ho opět do prodeje. Samozřejmě po kontrole kvality, zničené produkty vůbec vykupovat nebudeme.

Miloslav Pleskač

Manažer call centra v Ústí nad Labem. Vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice. Velký fanoušek a nadšenec do sci-fi, komiksů a sběratelských sošek. Zakládá klub a prodejnu Komixárna v krajské metropoli.

To mi trochu připomíná klubovou sci-fi scénu pozdně osmdesátých a raně devadesátých let. Nezakládáte spíš klub než obchod?

Docela jste se trefil. Budeme nabízet klubové členství za 300 korun měsíčně, a je v tom právě vstupné na veškeré akce pořádané Komixárnou, ale také neomezený vstup do herny v provozní době, vstup na veškeré turnaje deskových her a wargamingu a jako bonus ještě sleva na veškerý nákup.

Mluvíte o klubu, je to tedy něco jako sci-fi kluby minulosti, nebo to má fungovat jinak?

Komixárna nabízí všem možnost stát se členem klubu a mít tak neomezený přístup do herny. Je to poměrně velká komunita. V Ústí nad Labem existoval klub deskových her a wargamingu, jmenoval se Kraken a právě tento klub se stal součástí klubu Komixárna. Nejsme pouhý obchod, jsme komunita.

Miloslav Pleskač Zdroj: se souhlasem Miloslava PleskačeKdy jste se s komiksy setkal poprvé?

Myslím, že komiksy jsou mezi námi již spoustu let a komunita je obrovská. Já osobně jsem začal už v dětském věku, kdy jsem vyrůstal na kreslených seriálech a sešitových komiksech Želvy ninja. Ale miloval jsem i další kreslené seriály, jako jsou Spiderman, Captain Planet a další. V pozdějším věku to vše začalo filmovými X-Meny a postupně další filmovou tvorbou od společností Marvel a DC. Postupem času jsem se do tohoto komiksového světa tak zamiloval, že těch pár filmů a seriálů už mi nestačilo a začal jsem komiksy i číst. A najednou se z toho stala totální vášeň.

Co pro vás tedy vlastně komiks a deskovky znamenají?

V dnešní náročné době je to takový únik do jiných, fantastických světů superhrdinů. Člověk zapomene na všední problémy a prožívá ty nevšední se svými hrdiny. U četby a sledování filmů a seriálů se odreagujete, u deskových her a wargamingu se sejdete s přáteli.

Chcete hry a komiksy jen prodávat jako knihkupectví nebo je i vydávat?

Ze začátku prodávat, ale plánů do budoucna je ještě mnoho. Nerad bych ale nyní slíbil něco, z čeho by nakonec třeba sešlo.

Co byste rád viděl v podobě komiksu, který příběh?

Já bych hrozně rád uvítal Želvy ninja. Nedávno Comics centrum začalo vydávat původní Želvy ninja od Kevina Eastmana a Petera Lairda, ale vydali pouze menu 1, 2, a 3. Takže bych uvítal pokračování. Dále bych rád, kdyby se někdo chopil postavy Captain Planet. Zajímavé by určitě bylo i komiksové zpracování Power Rangers. Nebo mých příběhů z Dračího doupěte.

Jaké jsou vaše oblíbené komiksové postavy?

Mezi mé nejoblíbenější postavy v komiksovém světě patří zmíněné Želvy ninja, Green Arrow, Green Lantern, Daredevil, Punisher, Iron Man, Captain America, Batman, Flash, Wolverine.

Nač se fanoušci mohou těšit jako první?

Hned od prvního dne budeme provozovat hernu, takže se mohou stát členy klubu a těšit se na hraní deskových her a wargamingu. Budeme mít zajímavý výběr zboží, vše bude vystaveno na prodejně, takže stačí přijít a vybrat si. Věříme, že u nás si každý najde to své. Je však důležité si uvědomit, že za námi nestojí žádný bohatý sponzor ani investor, ale jsme jen parta tří kamarádů, co si splní svůj sen. Do začátku jsme byli limitováni vstupním kapitálem, takže pokud tam někdo nenajde hned v prvních dnech to, co hledá, neznamená to, že to tam nenajde v budoucnu. Každá firma nějak začínala…

Co plánujete v budoucnosti?

Určitě rozšířit sortiment i o další produkty, například lego, dále výrazně rozšířit stávající výběr zboží. Udržet naší komunitu a samozřejmě hledat další možnosti expanze.