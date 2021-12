V řadách městské policie tam teď mají nové takové přírůstky a nevedou si vůbec špatně. Trvalo to jen několik dnů a čtyřnohé posily duchcovských strážníků mají na svém kontě první úspěch. Konkrétně fence Freedom se podařilo v minulých dnech vyčenichat zloděje, kteří se přes okno vloupali do jedné z neobydlených budov v Želénské ulici. Zákrok trval jen několik vteřin. „Obsluha kamerového systému bezpečnostní agentury hlídající soukromý objekt si všimla tří lidí, kteří poškodili okno jedné z budov, a poté do ní vlezli,“ řekl velitel MP Duchcov Josef Hulín. Na místo vyjela hlídka a psovod se služebním psem. „Strážníci si vzali od pracovníka ostrahy klíče od napadené budovy a po zákonných výzvách použili služebního psa. Zákrok trval několik vteřin,“ dodal Hulín. Pachatele si následně převzala policie.