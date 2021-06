V sobotu 19. června se v budově železniční stanice Osek - město opět otevře železniční expozice Moldavské dráhy, která je kulturní památkou ČR.

Železniční expozice v budově nádraží Osek - město | Foto: Archiv KPKŽ

Malé muzeum bude přístupné od 9 do 15.30 hodin. „Věříme, že i když je pravidelná vlaková doprava nahrazena autobusy, lidé si cestu k nám do expozice najdou,“ sdělil Martin Müller, předseda spolku Klub přátel krušnohorské železnice Most - Dubí – Moldava.