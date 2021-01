Vláda v závěru loňského roku schválila výběr čtyř lokalit pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Seznam se zúžil ze sedmi, Lubenec a Blatno z vhodných míst vypadly.

Obě obce v minulosti dostaly od státu miliony korun. „V případě Lubence to bylo zhruba 7,5 milionu a k tomu teď další milion. Ten využijeme na rekonstrukci sociálního zařízení v naší škole, rádi bychom práce provedli letos během letních prázdnin. Peníze, které jsme dostali dřív, máme uložené na bankovním účtu, kam nám chodí dotace. Zatím jsme na ně nesáhli. Předpokládám, že je také využijeme pro naše děti, že je dáme třeba do naší školy nebo školky,“ sdělil lubenecký starosta Jiří Chaloupecký.

Rovněž v nedalekém Blatně vědí, za co aktuálně došlý milion utratí. „Využijeme ho na výstavbu retenční nádrže v místě nynějšího mokřadu ve směru na Tis. Měla by mít rozlohu necelého jednoho hektaru a náklady by se měly podle projektu vyšplhat na pět milionů korun,“ vysvětlil starosta Blatna Václav Beneš. Obec v současné době vybírá firmu, která nádrž postaví. A požádala o dotaci z programu na zadržování vody v krajině.

Není to jediný rybník, který se má u Blatna stavět. V rámci kompenzací za výstavbu dálnice D6 Praha – Karlovy Vary se počítá s novou nádrží s plochou jeden a půl hektaru mezi vesnicemi Malměřice a Ležky. V pondělí 11. ledna má začít rekonstrukce rybníčku mezi Malmeřicemi a Blatnem.



Co se týká dalších peněz, které šly do Blatna jakožto do potenciální lokality pro jaderné úložiště, jsou utracené. „Použili jsme je na rekonstrukce komunikací,“ doplnil starosta s tím, že šlo o zhruba čtyři miliony korun.



Z doporučení poradního panelu expertů Správy úložišť radioaktivních odpadů, ke kterému se v závěru loňského roku přiklonila vláda, vyplynulo, že hlubinný sklad pro trvalé uložení vyhořelého jaderného odpadu má vzniknout na jedné ze čtyř lokalit. Čertovka v katastru Lubence a Blatna na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje mezi nimi nejsou. Většina obyvatel toto rozhodnutí uvítala, zvláště z Lubence se hlasy lidí proti úložišti ozývaly výrazně.