Společnost Hargo, která tu rozjela ekologickou likvidaci gum, kvůli stamilionovým dluhům skončila v konkurzu v roce 2016. Jeho konec je v nedohlednu, neboť největší věřitel skončil v konkurzu také. Není tak jasné, kdy velké množství pneumatik, které po zbankrotované firmě v areálu zbyly, zmizí. Podle odhadu insolvenčního správce je tam osm tisíc tun použitých pneumatik všech velikostí.

„Dokončení konkurzu společnosti Hargo v současné době brání to, že zajištěný a největší věřitel, ERB banka, je sám v konkurzu. Své pohledávky vůči společnosti Hargo bude prodávat společně v balíku s dalšími pohledávkami. Jakmile je prodá, tak nám nový věřitel udělí pokyn, jak naložit s majetkem, tedy jak se bude areál společnosti Hargo prodávat. Mělo by to být snad do konce roku 2021,“ sdělil konkurzní správce Michal Janovec.

Ve své poslední zprávě o stavu insolvenčního řízení uvádí, že se snažil uložené pneumatiky v Triangle prodat a posléze i darovat. Podle něj je nikdo nechce ani zdarma. „Ti, kdo je zpracovávají, jsou zvyklí, že se jim za to platí,“ vysvětlil.

Jediným zájemcem byla společnost se sídlem v Polsku, která ale požadovala uhradit náklady na dopravu. Takto nechal insolvenční správce odvézt tři kamiony pneumatik. „Cena za nakládku a dopravu byla natolik vysoká, že jsem tento způsob naložení s pneumatikami s ohledem na jejich počet vyhodnotil jako nevýhodný, neboť na to není v majetkové podstatě dostatek peněz,“ popsal insolvenční správce. Takto odvézt všechny pneumatiky by podle jeho slov vyšlo na více než jeden milion korun. „Na účtu majetkové podstaty nejsou prakticky žádné peníze, a tak není možno toto zrealizovat,“ dodal.

V současné době se čeká, kdo areál společnosti Hargo v zóně Triangle koupí. Na novém majiteli bude, aby se s pneumatikami vypořádal.

Strach o vodu

Lidem kolem průmyslové zóny se hromady pneumatik v Triangle nelíbí. Nejvíc se bojí následků případného požáru. Následky by mohly být závažné pro široké okolí.

Například Alois Jurkovič se stará o rybníčky u Staňkovic pod zónou. Chodí na ně rybařit místní děti, trénuje tam závodní tým mladých sportovních rybářů ze Žatce. „Rybníčky jsou napájeny spodní vodou, bojím se, aby ji hašení případného velkého požáru v Triangle neznečistilo,“ řekl.

Společnost Hargo dokončila výstavbu továrny v roce 2013, při recyklaci pneumatik zaměstnala několik desítek lidí. Šlo o jediného českého investora v zóně Triangle. V roce 2015 se ale společnost dostala kvůli dluhům a technických potížím do problémů, které nakonec vedly k ukončení výroby a insolvenci. Všechny zaměstnance propustila.