„Provozní doba odběrového centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice a Nemocnici Most, stejně jako odběrové místnosti v Krušnohorské poliklinice v Litvínově, se nemění,“ informovali zástupci Krajské zdravotní. Ta všechna tato zdravotnická zařízení provozuje.

Provoz odběrových center Krajské zdravotní od 1. června:

Nemocnice Děčín

U Nemocnice 1, Děčín, budova „G“

pondělí, středa, pátek a neděle od 8.00 do 14.00 hodin

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, budova „T“

pondělí až neděle od 7.00 do 19.00 hodin

Nemocnice Teplice

Duchcovská 53, Teplice, budova „J“

pondělí, středa, pátek a neděle od 8.00 do 15.00 hodin

Nemocnice Most

J. E. Purkyně 270, Most, budova „F“

úterý, čtvrtek a neděle od 7.00 do 15.00 hodin

Krušnohorská poliklinika Litvínov

Žižkova 151, Litvínov, odběrová místnost

úterý, čtvrtek a neděle od 10.30 do 17.00 hodin

Nemocnice Chomutov

Kochova 1185, Chomutov, budova „A“

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a sobota od 8.00 do 12.00 hodin, středa a neděle od 12.00 do 16.00 hodin

Nemocnice Litoměřice

Žitenická 2084, Litoměřice

pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin, od 12.00 do 16.00 hodin pouze pro pozvané ze strany nemocnice