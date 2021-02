Oživení Kozí dráhy je znovu na stole. Jednokolejka by mohla vyjet už letos

K letošním stopadesátinám by to byl pěkný dárek. A právě do nového roku vstoupil plán obnovy provozu na železniční Kozí dráze s novou nadějí. Nad už starším záměrem se v uplynulých týdnech sešli klíčoví hráči.

Kozí dráha na historických fotografiích. | Foto: Miroslav Sekyra

Soukromý dopravce KPT rail deklaruje, že tu chce už letos rozhýbat víkendovou dopravu, a plán má velkou podporu nového vedení kraje. Pořád to ale drhne u železničářů. Když to nakonec nevyjde, v záloze je „plán B“: místo vlaků kola. Současným motorem rozjezdu Kozí dráhy je nový náměstek hejtmana Jiří Řehák. Jeho Spojenci pro kraj měli záměr v programu, na dřívější zastávce v Krupce dokonce dělali jeden z předvolebních mítinků. Řehák si už ve funkci stihl dát kolečko s úředníky dopravního odboru, krajským radním pro dopravu, potenciálními dopravci, děčínským primátorem i s lidmi ze Správy železnic (SŽ). Naposledy jednal se zástupci všech politických klubů v zastupitelstvu. „Vypadá to velmi nadějně. Pokusíme se v blízké době jezdit,“ řekl náměstek. DÁLNIČNÍ ZNÁMKA 2021: Jak ji správně zakoupit. Na co si dát pozor Přečíst článek › Na „Kozině“ je připravena rozjet vláčky společnost KPT rail. Nedávno už tak učinila na dvou sezonních tratích v jižních Čechách. „Věříme, že se vše podaří a že vás budeme moci brzy přivítat ve vlaku na Kozí dráze,“ avizuje dopravce. Ten podle Řeháka dokonce slíbil, že by prozatím jezdil zkušebně jen za tržby. Tedy bez kompenzace kraje, který na svém území běžně dopravu objednává. Až po čase by si na hejtmanství mohli zkalkulovat, jestli má smysl platit „Kozinu“ z veřejného rozpočtu. „Musíme zhodnotit, jestli na to vůbec budeme mít,“ vysvětlil hejtman Jan Schiller (ANO). Pokud by se ukázalo, že peníze budou, pak by buď kraj objednal rekreační dopravu o víkendech a svátcích, nebo dokonce plnohodnotnou na denní bázi. I když právě k tomu je Řehák po rozhovorech s dalšími hráči skeptický. I z toho důvodu, že na většině trati, kterou lze obnovit nejsnadněji, tedy v úseku Děčín až Telnice, už souběžně jezdí autobusy. Jasná podmínka KPT rail o provoz vlaků na této dráze usiloval už dříve. Narazil ale na odpor Správy železnic, která proti znovuzprovoznění trati argumentovala její nesjízdností. Jak teď upozorňují v SŽ, uvedení dráhy do provozu si vyžádá náklady. A správa jejich vynaložení podmiňuje objednávkou celoročního každodenního provoz s cirka osmi páry vlaků. „I u rekreačního provozu je potřeba znát jeho rozsah, což v tuto chvíli není,“ vzkázala mluvčí SŽ Radka Pistoriusová s tím, že na Kozí dráze železničáři ani na letošek nenaplánovali žádnou opravnou akci, která je podmínkou jejího uvedení do provozuschopného stavu. Řehák připustil, že ve hře je v případě neúspěchu jednání o železničním obnovení Kozí dráhy i druhá varianta jejího turistického využití, která ostatně byla v éteru už dříve: místo vlaků by po její trase mohla vést cyklostezka. Železniční trať Děčín hl. n. – Oldřichov u Duchcova je jednokolejná regionální trať. Trať je bez pravidelné osobní dopravy od roku 2007.