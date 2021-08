Na kolech, bruslích, koloběžkách, na skateboardech, ale také pěšky. Ještě než se na novém obchvatu Lubence začnou prohánět auta, vyzkoušeli si ho a prohlédli v sobotu 21. srpna lidé ze širokého okolí. Viděli i ukázky hasičské, policejní a silničářské techniky, bylo také mnoho zábavy pro děti i dospělé. Pětikilometrový úsek dálnice D6 Prahy – Karlovy Vary začne fungovat 31. srpna.

„Přišli jsme se podívat, jak to vypadá. Kudy budeme jezdit. Bydlíme deset kilometrů odsud a přes Lubenec jezdíme hodně často. Určitě to bude o mnoho lepší, pro Lubenec i pro řidiče. Obec bude bez toho strašného provozu a řidiči nebudou muset pořád jet padesát nebo sedmdesát, konečně budou moci jet,“ byl po prohlídce nové dálnice nadšený Milan Havlík.

O den otevřených dveří na obchvatu Lubence byl velký zájem. Zájemci si mohli prohlédnout například moderní stroje silničářů. „Rád jsem se podíval takhle zblízka. A vyzkoušeli jsme si se synem na trenažeru i řízení,“ pochvaloval si Pavel Froněk.

Lidé si mohli prohlédnout policejní, hasičskou nebo záchranářskou techniku. Mnoho dětí i dospělých má v archivu nové fotky u policejní motorky, za volantem rychlého policejního auta nebo u vybavení hasičů. Připraven byl také kulturní program a mnoho zábavných soutěží. Pro děti i dospělé.

Zájemci si mohli na trenažeru vyzkoušet, jaké to je, když se s autem převrátí. „Zajímavý zážitek, nic příjemného. A to jsme věděli, že je to jen jako,“ komentovala to Martina Klímová. „Děti se svezly na kolech, prohlédli jsme si to tady,“ pokračovala.

Jedinečná příležitost

Lidí, kteří se na nový úsek vydali na kolech, koloběžkách nebo kolečkových bruslích, bylo mnoho. Využili jedinečnou možnost, kdy na nedávno položený rovný asfalt ještě nemohou auta. „Jede se tu krásně, škoda, že to nezůstane takhle volné,“ usmíval se Pavel Volný. „Vzali jsme děti a celá rodina jsme si to projeli několikrát. Kdy jindy se projedete po dálnici,“ přidal se také Jakub Kára. „Na brusle ideální. Jelo se parádně,“ ohodnotila nový povrch Petra Přeučilová.

Další se na dlouho očekávaný obchvat, který má po dlouhých desetiletích ulevit Lubenci od tisíců aut, vydali pěšky. „Nevěřil jsem, že se toho dožiji. Konečně se to povedlo. Přišli jsme se podívat, kudy budeme jezdit na Prahu,“ uvedl Jaroslav Pavlík.

Děti si mohly při prohlídce dát cukrovou vatu, na výběr bylo i další občerstvení. Připravena byla slalomová dráha, nafukovací hrady a další atrakce.

Bez aut bude nový úsek dálnice D6 Praha – Karlovy Vary už jen několik dní. Zbývá dodělat některé drobné práce, namalovat značení. Otevřeno má být už v úterý 31. sprna. Pětikilometrový obchvat Lubence se začal stavě v roce 2018 a vyjde na více než jednu miliardu korun. Vede severně od obce, kde na silnici ve směru na Podbořany vznikla mimoúrovňová křižovatka. Součástí jsou také dva mosty přes Blšanku. Stavba má ulevit velmi přetížené dopravě v Lubenci, cesta z hlavního města do lázeňských Karlových Varů bude díky němu plynulejší.