Byla to běžná cesta autem. Kateřina se spolu se svým starším bratrem Romanem a jejich kamarádem vraceli na konci letošního října z brigády, kde pomáhali připravovat pražskou O2 arénu před tenisovým mistrovstvím světa žen. Když se pozdě večer blížili konečně k domovu, přišel osudový okamžik. Na silnici nedaleko Bechlína do jejich vozu náhle narazilo protijedoucí auto, v němž cestovali dva alkoholem posilnění cizinci.

Studentku můžete podpořit

na portálu Donio.

„Kačka seděla na zadní sedačce, její bratr vepředu před ní a jejich kamarád řídil. Jeli pomalu, navíc syn je policista, takže si na bezpečnost během jízdy dává pozor,“ líčí Alena, matka Kateřiny a Romana.

Co přesně bylo příčinou havárie, při které se auto s mladými lidmi po střetu ocitlo odmrštěné mimo silnici a ještě narazilo do stromu, není zatím jasné a čeká se na závěr policejního vyšetřování. „Všichni tři se při nehodě zranili. Řidič měl zlomené zápěstí a můj syn přeražený nos, oděrky a mnoho pohmožděnin. Po nárazu, jak mi to oba vyprávěli, se Romča nejdřív podíval na řidiče. Když viděl, že na tom není zle, začal se okamžitě se zajímat o sestru. Nemohl otevřít dveře, do toho se k nim začal sápat jeden z těch podnapilých Ukrajinců z druhého auta, který rozbil okno. Když se pak povedlo dveře otevřít, mohl se Romča dostat ke Kačce. Odpoutal ji a ona si stěžovala, že je jí špatně,“ popisuje Alena okamžiky bezprostředně po nehodě.

Část roudnického pivovaru jde k zemi, možná tam vznikne parkoviště

To už u havarovaných aut zastavovali první řidiči, kteří místem projížděli. Mladý policista se snažil neztrácet čas. Zatímco volal policii, požádal svědky, aby hned volali záchranku a hasiče, kteří po příjezdu jeho sestru z havarovaného vozu museli vystříhat. „Syn se při nehodě snažil jednat rychle a nepanikařit. Jako policista věděl, jak se v takové situaci chovat a tím zřejmě Kátě zachránil život. Svoje vlastní zranění si uvědomil, až když ho odvážela sanitka,“ říká vděčná maminka s tím, že jí to potvrdil i jeden ze svědků, který duchapřítomnost jejího syna chválil.

Sama se o nehodě dozvěděla o několik desítek minut později. Spolu s Katčiným přítelem pak hned vyrazili do ústecké nemocnice. „Doktor nám řekl, že Kačku musí operovat, že má prasklou tepnu, krvácí do dutiny břišní a má zpřetrhaná střeva. Nevypadalo to vůbec dobře,“ vzpomíná. Šok přišel až druhý den, kdy ji doktoři operovali dva zlomené bederní obratle a lékařka poté rodině sdělila, že Kateřina už s největší pravděpodobností nebude chodit. O několik dní později následoval převoz do motolské nemocnice.

Hold éře Setuzy. Umělkyně zalila suť ze zbourané fabriky do mýdel

„V nemocnici nyní každý den rehabilituje a pohybuje se na invalidním vozíku. Po propuštění ji ale čekají další vyšetření a nákladné léčebné procedury v rehabilitačním ústavu,“ vysvětluje s tím, že její dcera je ale odhodlaná bojovat a vrátit se zpět do normálního života.

Aby jí to rodina co nejvíce usnadnila, vypsala na portálu Donio veřejnou sbírku. Jejím prostřednictvím mohou dárci Kateřinu podpořit a přispět jí na drahou léčbu v rehabilitačním ústavu, kde se ze zdravotního pojištění hradí jen první měsíc.