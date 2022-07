Vykradený byt, ukradený motocykl, několik dalších menších krádeží a desítky přestupků, to vše za jediný měsíc. Prakticky každodenní potíže s problémovými obyvateli, sousedské pře, velký hluk a nepořádek. Uprostřed toho zdevastovaný a vybydlený velký bytový dům. Kde to jsme? Lokalita kolem ulice Maxe Švabinského v Bílině patří k vyhlášeným adresám. Bohužel k těm nedobrým.

Nedobrá adresa

Projekt Deníku Nedobrá adresa mapuje problémové lokality v Ústeckém kraji. Navštívíme je, promluvíme s místními, vedením měst, zjistíme, jaké tam mají plány. Podíváme se také na kriminalitu, poukazovat budeme na tamní největší potíže. Znáte také taková problémová místa? Napište nám na hynek.dlouhy@denik.cz.

„Katastrofa. Nejraději bych odsud utekla. Je to tady hrozné. Pořád neskutečný bordel. Hluk večer, v noci a nesmíte nic říct. Shlukují se tady pořád nějaké partičky. Jednou mě málem i napadli. Slovně nadávají pořád. Necítím se tady vůbec bezpečně, večer byste tady asi sám nakoupit nešel. Večer sama už nevycházím. A je to tady horší a horší,“ říká jedna z dlouhodobých obyvatelek lokality.

Bílinská ulice Maxe Švabinského nás přivítá „diskotékou“. Hlasitá hudba, do toho děti hrají na ulici fotbal, další se honí, dospělí živě diskutují u vchodů. V lokalitě to žije. V dobrém, komunitní život tam funguje, ale i ve špatném. A negativní věci převažují.

Nedobrá adresa: Katastrofa, hrůza, říká o životě v Janově řada tamních obyvatel

„Šel bych hned pryč, kdybych měl více peněz. Kdybych mohl, tak se odstěhuji. Je to tady hrozné a stále se to horší,“ přidává se Jaroslav Fridrich. „Přes den, večer, v noci, pořád rámus. A těch odpadků tady. Kde co upadne, tam to nechají. Je tady hodně problémových nájemníků pohromadě. Opravdu hodně. Sestěhovali je sem na jedno místo. Stačí pár takových rodin do vchodu a nedá se to,“ vypráví.

Bílinská ulice Maxe ŠvabinskéhoZdroj: Deník/Hynek Dlouhý„Všechno devastují a ničí. Policie je třeba napomene, ale za chvíli to dělají znovu. Nic nepomáhá. Je tu i problém s feťáky, občas najdete stříkačky. Největší bordel je kolem prázdného baráku. Otravují tam různé skupinky. Je to hodně nepříjemné, bezpečně se tady rozhodně necítím,“ pokračuje Fridrich a upozorňuje také na zdevastované sklepy, poničené fasády, slovní napadání nebo časté drobnější krádeže.

Když procházíme lokalitu, vidíme několik zrekonstruovaných a upravených domů. Pár jich má také oplocené předzahrádky, aby se tam dal udržovat pořádek, je to taková „ochrana“ před okolím. Další domy jsou zanedbané. Některé méně, jiné zase více. Nejlepší léta už mají viditelně za sebou. Dva domy se nyní postupně opravují. Uprostřed toho všeho se tyčí prázdný, zdevastovaný velký bytový dům. Na velkých schodech u vybydleného paneláku sedí a postává asi třiceti lidí, debatují spolu, další jsou u mnoha vchodů.

Nedobrá adresa: Mostecké Stovky. Velký nepořádek, častý hluk, vysoká kriminalita

Na trávě v ulici Maxe Švabinského a v nejbližším okolí leží hodně obalů a odpadků. Nejvíce nepořádku je opravdu v okolí prázdného domu. Tam je také několik opuštěných, zamřížovaných a zabedněných obchodů, dost zdí a výplní je počmáraných, všude se povalují odpadky. Fungují jen potraviny. Čisto v jejich okolí ale rozhodně není. Několik desítek metrů od „náměstíčka“, kde bývaly obchody, je cítit marihuana. Nepořádek je také v okolí kontejnerů, dvakrát během naší procházky narazíme na hromadu rozebraného nábytku.

Ne všichni v lokalitě si ale myslí, že je výrazněji problémovější než jiná sídliště. „Je to tady v pohodě. Kdyby tady bylo více košů, lidé by to neházeli okolo. A kdyby tu bylo více laviček, neseděli by na schodech. A že je tady hodně hluku? Dělají ho všichni, hlavně ale opilci,“ myslí si muž středního věku před jedním z domů.

Obchod s chudobou

Lokalitu trápí nejen kriminalita, ale také obchod s chudobou, řada lidí tam má velké sociální problémy. Jsou tam potíže se soužitím, udržováním pořádku nebo rušením klidu. Podle vedení města i místních je hlavně na majitelích domů a bytů, aby se situace v lokalitě zlepšila.

„Majitelé by si měli hlídat nájemníky. Nebrat sem ty, kteří jsou problémoví. Vždyť ničí a znehodnocují i jejich majetek. Nikdo sem pak nechce. Často je jim ale jedno, kdo tam bude bydlet, chtějí peníze hned, na budoucnost už nemyslí,“ připomíná Fridrich.

Byty v lokalitě nejsou ve vlastnictví města. To tak má velmi málo nástrojů, jak situaci ovlivnit. Celá oblast je pod zvýšeným dohledem strážníků, je tam více kamer, fungují také asistenti prevence kriminality. „Je to stále problémová oblast, centrum vyloučené lokality. Snažíme se to řešit, moc možností ale nemáme,“ přiznává starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Nedobrá adresa: Chomutovské sídliště Kamenná trápí dlouhá léta řada potíží

Město také rozjelo projekt, který má motivovat majitele domů, aby spolupracovali a do svých bytů dávali bezproblémové nájemníky. Soubor opatření nazvaný „Pod ochranou města“ poskytuje poradenství a má pomáhat majitelům i sdružením vlastníků. „Je to jedna z možných cest. Spolupráce s majiteli, aby si vybírali zodpovědné nájemníky. V lokalitě například nedávno došlo k odkupu dvou bytových domů. Nový majitel přislíbil spolupráci, domy postupně rekonstruuje, spolupracuje. Věříme, že i díky tomu se tam situace zlepší,“ vysvětluje bílinská starostka. Podotýká ale také, že s některými dalšími majiteli je spolupráce a komunikace horší či žádná.

Podle strážníků je aktuálně v lokalitě lepší atmosféra než dříve, potíží je tam údajně o něco méně. V Bílině doufají, že ulice Maxe Švabinského a okolí se opět stanou dobrou adresou. „Věříme, že do budoucna se to zlepší,“ dodává starostka města s tím, že to bude nelehká práce na dlouhé roky.