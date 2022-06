Kupy odpadků takřka v každém křoví a zákoutí, nedaleko někomu „upadla“ pračka, kousek dál další. Poházené hračky, kusy oblečení, obaly a odpadky rozeseté všude po trávě. Ale všude. Takový pohled se vám naskytne, když přijedete do ústeckého Mojžíře, do sídliště v ulici Jindřicha Plachty.

Nedobrá adresa

Projekt Deníku Nedobrá adresa mapuje problémové lokality v Ústeckém kraji. Navštívíme je, promluvíme s místními, vedením měst, zjistíme, jaké tam mají plány. Podíváme se také na kriminalitu, poukazovat budeme na tamní největší potíže. Znáte také taková problémová místa? Napište nám na hynek.dlouhy@denik.cz.

Obrovský nepořádek je všudypřítomný. Řadu obyvatel tam také trápí velké sociální problémy, na denním pořádku je tam hluk a „sousedské“ pře. Sídliště v Mojžíři dlouhodobě patří mezi nejhorší adresy v Ústeckém kraji.

„Tady už nepomůže nic. Ani svěcená voda. Ani kdybyste to tady polil z nebe svěcenou vodou, nepomůže to,“ vítá mě na sídlišti v ulici Jindřicha Plachty muž, který tam žije už 35 let. „Uvidíte tady i potkana, kterého jste ani ve filmu neviděl. Je tu strašný nepořádek, hrozný bordel,“ ukazuje z okna velikost hlodavce.

V lokalitě bydlí i jeho dcera a matka. Právě kvůli rodinným vazbám, vzpomínkám a naději, že by se situace přece jen mohla zlepšit, zůstává. „Je tu i hodně slušných lidí, opravdu dost. Ale někteří, to je hrozné. Hodně to dělají přistěhovalci. Neumějí normálně žít,“ myslí si.

Na kupy odpadků na cestičkách, v křovích, ale i různě po sídlišti mezi paneláky narážím hned po příchodu z parkoviště. Trávníky mezi domy jsou odpadky doslova poseté. Často se na zemi válí rozbité hračky, sklo. Než ujdu pár set metrů vyslechnu několik hlasitých hádek.

„Hrůza teď tady, to dřív nebývalo. Žije se tady strašně. A je to horší a horší,“ vypráví mi Milena Káčerová. Bydlí tam 25 let. „Hodně to dělají ti, co se sem přistěhují na chvíli. Přijdou na pár měsíců, udělají bordel a jdou dál,“ pokračuje. Obavy má z drog, vadí jí i neustálý hluk, „diskotéky“, hádky a napadání mezi obyvateli sídliště.

Když zajdu za roh, narazím na odhozenou pračku. Za chvíli vidím druhou. I mezi dalšími panelovými domy je nepořádek rozesetý všude po trávě. Obaly od jídla, drogerie, domácí odpad.

U jednoho z vchodů se choulí zanedbaná bezdomovkyně. Té se obávají i místní. Doufají, že brzy odejde. O kousek dál venčí starší muž svého malého psa. Přitom sbírá odpadky do pytle, ten pak plný vyhazuje do popelnice. „Někteří tu vyhazují odpadky i z oken. Nevím, kdo takový binec dělá, ale je to hrozné. Tak se alespoň trochu snažím uklízet,“ vypráví mi. Nedaleko něj mě osloví starší žena. „Hodně to dělají děti. Rodiče je vypustí, vůbec si jich nevšímají, jsou jako na pastvě,“ říká Ludmila Patáková.

Někteří obyvatelé sídliště žádné problémy nevidí. „V pohodě. Je to tady normální,“ říká mi mladík Lukáš. „Nevím, co je za problém,“ potvrzuje jeho kolega Milan.

Mezi domy se problémy opakují. Hluk, všude odpadky, potíže v soužití. Okolí je zanedbané. Během návštěvy tam dvakrát projela policejní hlídka. Z jednoho balkonu je slyšet nevole s tím, že lokalitu mapuje novinář.

Sídliště v ulici Jindřicha Plachty v ústeckém Mojžíři.Zdroj: Deník/Hynek Dlouhý

„Starousedlíci jsou v pohodě. Ale někteří lidé dělají strašný bordel. Přijdou na chvíli, udělají binec, párkrát nezaplatí a zase jdou. Neumí žít normálně. Pracuji jako opravář a ty byty pak opravuji. Všechno je tam zničené,“ dokládá starší muž, který je právě na cestě za jednou ze zakázek. „Snad se to zlepší,“ doufá, než se rozloučíme.

Jako velmi problémovou hodnotí lokalitu také starostka Neštěmic, pod něž sídliště v ulici Jindřicha Plachty v Mojžíři spadá. „Bohužel, situace je tam strašná. Co jsme mohli, to už jsme vše udělali. Nemáme ale nástroje, jak to řešit, nemáme oporu v zákoně,“ konstatuje Yveta Tomková.

Byty na sídlišti nejsou města, nemůže tak ovlivnit složení nájemníků. Za situací podle vedení městského obvodu stojí velká kumulace sociálně slabších, v lokalitě jsou obrovské sociální problémy. „Kvete tam obchod s chudobou, za podpory státu, který proti tomu nic nedělá. Hluk, obrovský nepořádek, drogy, velké problémy v občanském soužití, záškoláctví, to jsou tam největší potíže. Jsou tam ohromné problémy,“ pokračuje starostka Neštěmic. „Situace s nepořádkem už je tam nezvladatelná. Uklízíme tam prakticky denně, náklady na to jsou obrovské. A ani to nestačí, nestíháme to ani uklízet, hned je tam zase obrovský nepořádek. Hrozné. Tráva se tam musí sekat za asistence strážníků, protože firmě děti skáčou na traktor, už došlo i k poničení zařízení,“ uvedla Yveta Tomková.

Také podle vedení městského obvodu největší potíže dělají problémoví nájemníci, kteří často migrují po sociálně vyloučených lokalitách.

V Mojžíři probíhají neustálé kontroly, je tam služebna Policie ČR, v lokalitě mají zázemí také strážníci. Neštěmice pravidelně žádají uniformy o ještě častější dohled. „Zvýšený dohled tam probíhá neustále. Je to tam hodně problémové. Větší kapacity už nemáme. Strážníci tam jsou co nejčastěji, co to dá. Nejvíce tam řešíme černé skládky, nepořádek, hluk, rušení nočního klidu. Snažíme se působit také na poli prevence,“ uvedl mluvčí strážníků Jan Novotný.

Pokud se podíváme na policejní mapu kriminality, není situace na sídlišti dramatická. Během května tam došlo k jedné násilné loupeži a jednomu případu výtržnictví s násilím. Mapa eviduje také dvě krádeže, což je ve srovnání s jinými vyloučenými lokalitami nízký počet. Velké množství tam ale policisté řeší přestupků, za květen 45, týkaly se hlavně soužití lidí a veřejného pořádku.

Místní by rádi, aby v lokalitě město vybudovalo například dětské hřiště, ale i další zázemí. „Nejsou tu jen problémoví lidé. Je tu i řada slušných lidí, je jich tu hodně a nic tu není, nic tu nemají. Město by mělo podat pomocnou ruku. Jediné hřiště, pískoviště, prolejzačka, nic. Ať to udělají, děti se zabaví a třeba pak nebudou vymýšlet blbosti. Staří si nemají kam sednout. Bylo by dobré také pro tu lokalitu něco udělat, pomoci jí,“ myslí si muž „z okna“, který zrovna rekonstruuje jeden z bytů.

V plánu to ale nyní není, radnice má obavy ze zničení. „Všechno, co tam bylo, co se tam vybudovalo, všechno je zdemolované. Opravy tam jsou v řádech statisíců ročně. Lavičky, koše, vše zničené. Nic tam nevydrží. Úklid nás tam stojí obrovské částky. Kdyby se nemuselo tolik vynakládat za úklid, zbylo by i na jiné věci. Vůbec tam neudržují čistotu. Až ji začnou udržovat a zlepší se tam situace, můžeme tam dělat i další věci,“ uvedla Yveta Tomková.

Budoucnost sídliště nevidí místní ani lidé z okolí příliš optimisticky. Řešení potíží je v nedohlednu. „Je to obrovská škoda. Majitelé bytů by nesměli pronajímat problémovým lidem. Ale zase teď tam nikdo slušný nechce. Začarovaný kruh. Přitom by to mohla být taková pěkná lokalita. Kousek je příroda, škola, školka, všechno kousek, okolí je krásné,“ mrzí Ústečana Františka Drahoše.