Vůně benzínu, naleštěné karoserie, unikátní exponáty. Hříškov na Lounsku se už brzy opět promění v ráj milovníků historie a starých vozů. Sjedou se tam veteráni z celé republiky.

„Už se moc těšíme. Jezdíme se synem na veterány do Hříškova pravidelně každý rok. Vždy tam strávíme celý den, než si vše prohlédneme. Nejvíce se nám vždy líbí historická policejní auta,“ raduje se ze zprávy, že ani letos o oblíbené setkání nepřijde, Milan Štípek z Loun.

Sraz veteránů v Hříškově nezastavila ani koronavirová krize. Letos je v plánu v sobotu 25. července od 10 hodin, tradičně u sokolovny.

Setkání, na které každoročně přijíždí kolem dvou stovek historických strojů, se letos bude konat již poosmé. Kolik veteránů dorazí tentokrát zatím není jasné, určitě ale opět půjde o desítky aut, motorek, ale také autobusy, zemědělské stroje a další zajímavé exponáty.

Veteráni začnou najíždět do Hříškova od 9 hodin. Registrace bude probíhat do 11.45 hodin. „Lidé se budou moci zapojit do ankety o tři nejhezčí vozidla ve čtyřech soutěžních kategoriích. Vybírat budeme nejhezčí osobní automobil, terénní vozidlo, motocykl a traktor,“ přiblížil program Jindřich Kabourek, jeden z pořadatelů tradičního setkání. Na návštěvníky čeká také tombola, tématické prodejní stánky, bohaté občerstvení a doprovodný program.

„Mimo jiné se mohou lidé těšit na rozhovory s majiteli prezentovaných vozidel,“ pokračoval Kabourek.

Chybět určitě nebude ani vyjížďka kolony historických aut a motorek do okolních obcí.

Spanilá jízda odstartuje ve 12 hodin, trvat by měla přibližně hodinu a měřit má zhruba 50 kilometrů. „Předběžně plánovaná trasa vede přes Bedřichovice, Sulec, Panenský Týnec, Toužetín, Donín, Vrbno nad Lesy, Peruc, Slavětín, Veltěže, Černčice, Blšany u Loun, Cítoliby, Smolnici, Novou Ves a následně zpět do Hříškova,“ vypočítal pořadatel.

Program je přichystán zhruba do 15 hodin, odpoledne se například budou vyhlašovat ankety, losovat se bude bohatá tombola.

Na setkání se sjíždí veteráni z celé republiky, také návštěvníci jsou ze širokého okolí. „Krásné jsou staré autobusy nebo historické kabriolety. A také hodně stará auta, která se jen tak už nevidí,“ těší se také Pavel Semela ze Žatce. „Vždycky nás zajímají také různé kuriozity, které přijedou, neobvyklá auta,“ dodal.

Pořadatelé letos upozorňují na komplikovanější dopravu do Hříškova. U Panenského Týnce totiž probíhá výstavba D7 a není možné využít spojovací cestu přímo do obce. „Vyjeďte s patřičnou časovou rezervou,“ radí Jindřich Kabourek.